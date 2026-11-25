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Să vorbim despre managementul furiei, pentru că lucrurile au scăpat rapid de sub control între Andrei Beleuț și Radu. Totul a început cu un meci de ping-pong, unde Andrei Beleuț avea o serie impresionantă de opt victorii consecutive. Din păcate, norocul s-a terminat, iar după ce a pierdut, Andrei a trecut la acțiune și a rupt paleta pe genunchi, exact așa cum promisese că va face dacă pierde.

Reactia lui Radu nu a fost chiar așa de diplomatică: s-a enervat și l-a înjurat pe colegul său. Drama a continuat ulterior la Capriciile iubirii, unde cei doi au pus punct pe incident, dar au scos la iveală și alte nemulțumiri care s-au adunat în timpul competiției.

Andrei Beleuț și-a recunoscut gestul, dar a profitat de ocazie să spună că „au început să cadă multe măști” pe măsură ce competiția a devenit mai acerbă. El a declarat că îl susține pe Adrian și că observă cum atitudinea unor colegi se schimbă pe parcurs. Mai mult, Andrei i-a reproșat lui Radu, spunând că acesta are stilul de a mai da „niște injecții” acum, în condițiile în care, când a intrat în emisiune, el avea discuții cu alte persoane.

De partea cealaltă, Radu a recunoscut că ar fi putut să folosească un ton mai calm în discuția cu Andrei. Totuși, a respins ideea că abia acum a început să își exprime nemulțumirile, amintind că a fost vocal încă de la începutul emisiunii, mai exact când Andrei avea discuții cu Mircea.

Sincer, cine mai are nevoie de palete de ping-pong când tensiunile sunt deja la cote maxime? Voi ce faceți când pierdeți la jocuri: rupeți inventarul sau vă păstrați calmul?