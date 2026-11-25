Divertisment

Avem veste bună pentru telespectatori: Antena 1 a anunțat oficial cine prezintă Revelion Antena 2027. Echipa care va număra secundele până la trecerea în noul an este formată din Alina Pușcaș, Răzvan Simion și Dani Oțil.

Sincer, combinația asta sună bine. Avem eleganța și naturalețea Alinei Pușcaș, care e deja o prezență familiară pe postul respectiv, plus energia și umorul specific duo-ului Răzvan și Dani. Umorul și spontaneitatea lor sunt deja bine cunoscute, iar noaptea dintre ani să fie un spectacol plin de energie și voie bună.

Cei trei prezentatori au misiunea să îi însoțească pe români în ultimele ore ale anului 2026 și în primele clipe ale lui 2027. Promisiunea e una serioasă: o noapte de neuitat, cu muzică, invitați speciali și momente care să ne scoată zâmbetul pe buze.

Petrecerea va fi transmisă pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Deci, echipa promite să transforme trecerea dintre ani într-o amintire frumoasă.

Decideți voi: e echipa ideală pentru Revelion sau vă așteptați la alte surprize?