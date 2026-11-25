Paula Chirilă și Cristina Bâtlan au apărut la munte, alături de soți,, la două săptămâni după nuntă
Paula Chirilă și Cristina Bâtlan au fost printre invitații care au urcat la 650 de metri altitudine pentru a asista la o prezentare de modă din Piatra-Neamț. Cele două au venit însoțite de partenerii lor, la doar două săptămâni de la propriile nunți.
Paula Chirilă a fost prezentă alături de soțul ei, Dan Giuvelic. Cei doi s-au căsătorit civil pe 6 noiembrie 2026, la Primăria Otopeni, după o relație de aproape trei ani. Ceremonia a fost restrânsă, doar cu familia și prietenii apropiați.
În același timp, Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette, a fost și ea alături de soțul ei, Gabriel Traian. Pentru ei, luna noiembrie a fost plină de evenimente: s-au căsătorit civil pe 5 noiembrie 2026, în sectorul 1 al Capitalei, iar pe 7 noiembrie au avut cununia religioasă și petrecerea de nuntă la Palatul Snagov.
Evenimentul de modă a fost condus de Monica Bîrlădeanu, care a prezentat seara și a ghidat publicul pe parcursul spectacolului. Punctul central au fost cele două colecții semnate de Nicoleta Negură.
Designerul Nicoleta Negură a declarat că a muncit trei luni la această colecție pentru că și-a dorit să organizeze ceva spectaculos în orașul ei. Deși a fost prezentă cu rochiile ei și la prezentări mari din Milano, obiectivul ei a fost să pună orașul plin de istorie pe hartă.
Sincer, nu știu cine e mai curajoasă: cele care au urcat la 650 de metri pentru fashion, sau noi care încercăm să ținem pasul cu toate nunțile din showbiz!