Divertisment

Paula Chirilă și Cristina Bâtlan au fost printre invitații care au urcat la 650 de metri altitudine pentru a asista la o prezentare de modă din Piatra-Neamț. Cele două au venit însoțite de partenerii lor, la doar două săptămâni de la propriile nunți.

Paula Chirilă a fost prezentă alături de soțul ei, Dan Giuvelic. Cei doi s-au căsătorit civil pe 6 noiembrie 2026, la Primăria Otopeni, după o relație de aproape trei ani. Ceremonia a fost restrânsă, doar cu familia și prietenii apropiați.

În același timp, Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette, a fost și ea alături de soțul ei, Gabriel Traian. Pentru ei, luna noiembrie a fost plină de evenimente: s-au căsătorit civil pe 5 noiembrie 2026, în sectorul 1 al Capitalei, iar pe 7 noiembrie au avut cununia religioasă și petrecerea de nuntă la Palatul Snagov.

Evenimentul de modă a fost condus de Monica Bîrlădeanu, care a prezentat seara și a ghidat publicul pe parcursul spectacolului. Punctul central au fost cele două colecții semnate de Nicoleta Negură.

Designerul Nicoleta Negură a declarat că a muncit trei luni la această colecție pentru că și-a dorit să organizeze ceva spectaculos în orașul ei. Deși a fost prezentă cu rochiile ei și la prezentări mari din Milano, obiectivul ei a fost să pună orașul plin de istorie pe hartă.

Sincer, nu știu cine e mai curajoasă: cele care au urcat la 650 de metri pentru fashion, sau noi care încercăm să ținem pasul cu toate nunțile din showbiz!