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Gabi Bădălău a decis să apeleze la instanță pentru a putea înscrie fiul său cel mic la o școală din București. Deoarece mama copilului, Claudia Pătrășcanu, nu și-a dat acordul pentru această schimbare, afaceristul a solicitat autorităților suplinirea acestui acord. Primul termen al procesului este programat pentru 4 decembrie la Tribunalul Constanța.

Băiețelul se află la casa tatălui său de câteva luni, ceea ce a dus la acumularea a mai multor absențe la școala din Constanța, unde este înscris în prezent. Gabi Bădălău susține că fiul său, Nicolas, își manifestă constant dorința de a locui cu el și refuză să se întoarcă la mama lui în Constanța. Afaceristul precizează că această situație a fost consemnată atât de DGASPC Giurgiu, cât și de DGASPC Constanța.

Tensiuni și propuneri refuzate

Conflictul nu s-a limitat doar la actele școlare. Gabi Bădălău susține că i-a propus în mai multe ocazii Claudiei Pătrășcanu să cumpere o casă în București, astfel încât copiii să poată fi mutați acolo și să își continue studiile în Capitală. Potrivit afaceristului, artista ar fi refuzat aceste propuneri.

În acest timp, Claudia Pătrășcanu încearcă să îl convincă pe fiul cel mic să se întoarcă acasă la ea. Cântăreața a afirmat repetat că nu este permisă să petreacă timp singură cu băiețelul și îl acuză pe Gabi Bădălău că îl împiedică pe acesta să se întoarcă în Constanța.

Incidentul de la poarta casei din Bolintin

Tensiunile au culminat marți după amiază, 24 noiembrie, când Claudia Pătrășcanu s-a deplasat la poarta casei familiei Bădălău. După ce a sunat la interfon fără a primi răspuns, aceasta a transmis un mesaj vocal în care i-a cerut fostului soț să îl scoată pe copil afară pentru a putea petrece câteva momente alături de el.

Claudia Pătrășcanu a publicat ulterior pe Instagram detalii despre acest incident, susținând că telefonul copilului a fost luat pentru a nu afla acesta de vizita ei. Aceasta a descris experiența ca fiind una de „teroare emoțională” atât pentru ea, cât și pentru cel mic, menționând că a fost filmată timp de două minute în prezența copilului. Artista a numit situația de „inuman”, afirmând că fiul ei nu poate fi un copil liber și că este ținut departe de ea și de fratele său de șase luni.