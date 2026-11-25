Loredana Chivu a plătit o sumă colosală pentru bagaj la întoarcerea din Asia Express
Să fii „ready” pentru orice apariție în cadrul emisiunii Asia Express sună bine, dar costurile suplimentare au fost destul de dureroase. Loredana Chivu a dezvăluit că a plătit 600 de euro taxe suplimentare pentru bagaj la întoarcerea din Asia, deoarece a depășit limitele admise de compania aeriană la toate cele trei zboruri pe care le-a avut.
Loredana a plecat de acasă cu un set generos de ținute, accesorii și perechi de încălțăminte, nu putând renunța nici la produsele de machiaj, deoarece obișnuia să se aranjeze înainte de a pleca pe traseu. Tot acest volum a dus, în cele din urmă, la cheltuieli neprevăzute.
Ca să salveze măcar puțin spațiu înainte de plecare, vedeta a decis să lase în urmă mai multe haine și încălțăminte pe care nu le mai putea folosi. Printre lucrurile abandonate s-au numit și trei perechi de adidași care s-au deteriorat în timpul competiției, fiecare costând aproximativ 1.000 de lei.
„La întoarcerea din Asia am plătit o sumă colosală. 600 de euro. Am avut trei zboruri și la toate s-a depășit”, a declarat Loredana Chivu. Ea a mai precizat că a lăsat acolo și geci, deoarece nu mai avea ce face cu ele.
Loredana a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu în această ediție, iar cele două au reușit să ajungă până în semi-finala competiției, înfruntând probe dificile și drumuri lungi, pe lângă drama bagajelor voluminoase.
Sincer, 600 de euro pe bagaj e deja un alt nivel de shopping, nu? Voi ce faceți când nu mai aveți loc în valiză: aruncați lucrurile sau plătiți taxa?