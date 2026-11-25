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Să fii „ready” pentru orice apariție în cadrul emisiunii Asia Express sună bine, dar costurile suplimentare au fost destul de dureroase. Loredana Chivu a dezvăluit că a plătit 600 de euro taxe suplimentare pentru bagaj la întoarcerea din Asia, deoarece a depășit limitele admise de compania aeriană la toate cele trei zboruri pe care le-a avut.

Loredana a plecat de acasă cu un set generos de ținute, accesorii și perechi de încălțăminte, nu putând renunța nici la produsele de machiaj, deoarece obișnuia să se aranjeze înainte de a pleca pe traseu. Tot acest volum a dus, în cele din urmă, la cheltuieli neprevăzute.

Ca să salveze măcar puțin spațiu înainte de plecare, vedeta a decis să lase în urmă mai multe haine și încălțăminte pe care nu le mai putea folosi. Printre lucrurile abandonate s-au numit și trei perechi de adidași care s-au deteriorat în timpul competiției, fiecare costând aproximativ 1.000 de lei.

„La întoarcerea din Asia am plătit o sumă colosală. 600 de euro. Am avut trei zboruri și la toate s-a depășit”, a declarat Loredana Chivu. Ea a mai precizat că a lăsat acolo și geci, deoarece nu mai avea ce face cu ele.

Loredana a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu în această ediție, iar cele două au reușit să ajungă până în semi-finala competiției, înfruntând probe dificile și drumuri lungi, pe lângă drama bagajelor voluminoase.

Sincer, 600 de euro pe bagaj e deja un alt nivel de shopping, nu? Voi ce faceți când nu mai aveți loc în valiză: aruncați lucrurile sau plătiți taxa?