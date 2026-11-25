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Cabral a vorbit despre cum gestionează relația cu Andreea după divorț, mai ales când vine vorba de cei doi copii, Namiko și Tiago. Deși au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi părinți au stabilit un sistem de organizare pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât copiii să nu fie puși în poziția complicată de a alege între tata și mama. Obiectivul este ca cei mici să se bucure de prezența amândurora în momentele speciale, menținând o relație de colaborare pentru creșterea lor.

Planurile familiei pentru Crăciun și Revelion

Pentru Cabral, aceste sărbători sunt în primul rând despre timpul petrecut cu copiii și despre reuniunea celor dragi. Planurile familiei includ întâlniri cu bunicii, unchii și mătușile, deoarece prezentatorul consideră că în aceste perioade familia mărită se „coagulează” și se adună pentru a petrece timp împreună.

Când a fost întrebat punctual dacă Andreea Ibacka va fi prezentă la aceste reuniuni de Crăciun și Revelion, Cabral a preferat să rămână evaziv. Nu a oferit un răspuns clar, lăsând totul deschis la interpretări cu replica: „Adică va fi cum va fi. O să vedem cum o să fie”. El a preferat să nu anticipeze cum vor decurge lucrurile.

O revenire spectaculoasă pe micul ecran

Pe lângă partea personală, Cabral are un început de an extrem de aglomerat din punct de vedere profesional. Unul dintre cele mai importante puncte este participarea sa la Protevelion 2027, show-ul special pregătit de Pro TV pentru noaptea dintre ani, care va fi prezentat de Pavel Bartoș și Raluka.

Prezentatorul a dezvăluit că momentul său din programul de Revelion are un scop strategic: să le reamintească oamenilor cât de multă distracție poate aduce formatul „Săriți de pe fix” și să pregătească terenul pentru noul sezon. În noaptea dintre ani, telespectatorii vor vedea câteva dintre probele care au consacrat emisiunea, redescoperind atmosfera plină de umor.

Proiecte noi și reveniri după 20 de ani

Revenirea oficială a emisiunii de divertisment „Săriți de pe fix” este programată pentru luna ianuarie. Cabral a explicat că ideea de a aduce probe din acest show la Revelion a venit de la colegii săi, pentru a crea acea legătură cu publicul înainte de lansarea noului sezon.

Dar nu doar divertimentul pur revine în viața lui. Prezentatorul se întoarce în atenția publicului și printr-un proiect care vine cu o doză mare de nostalgie: serialul „Băieți buni: Pe Viață”. Aceasta este o revenire care se produce după o pauză de 20 de ani, marcând un capitol interesant în cariera sa pe micul ecran.

Să sperăm că atmosfera de sărbători va fi pe cât de relaxată ce sună planurile lui Cabral, chiar dacă răspunsul despre prezența Andreei a rămas un mister total. Voi ce credeți, se vor reuni la masa de Crăciun sau rămân pe strategii separate?