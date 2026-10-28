Serghei Mizil despre căderea lui Irinel Columbeanu: „E vai de capul lui. E ceva îngrozitor!”

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Irinel Columbeanu a trecut de la un stil de viață extravagant, pe care puțini îl pot visa, la o prăbușire financiară totală. Serghei Mizil, unul dintre apropiații acestuia, a vorbit recent într-o emisiune TV pentru a povesti despre drama prietenului său, care a pierdut întreaga avere.

Fostul milionar locuiește, potrivit sursei, în azilul de bătrâni al lui Ion Cassian din Ghermănești. Serghei Mizil a fost categoric când a spus că „el a tocat până la ultimul ban” și că, în acest moment, nu primește ajutor de la cineva.

Potrivit lui Mizil, Irinel are momente de luciditate în care își amintește de anumite persoane sau perioade din viața sa. Mizil a menționat că acesta își amintește de el și de Cora, dar concluzia este dură: „E vai de capul lui. E ceva îngrozitor!”.

O altă lovitură a fost pierderea vilei spectaculoase de pe lacul Snagov. Proprietatea, care împreună cu terenul valora milioane de euro, a ajuns să fie vândută din cauza problemelor financiare. Mai mult, casa a fost distrusă de flăcări și ulterior abandonată. Absurdul situației este faptul că Irinel nici nu mai știe ce s-a întâmplat cu locuința sau când a vândut-o.