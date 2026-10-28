Marian Grozavu a dat cu șutul în trecut, dar nu se poate deslepă de Bianca Dan

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Marian Grozavu a decis să meargă mai departe după ce s-a despărțit de Bianca Dan, el fiind pregătit să facă nuntă cu ea. După o perioadă grea, fostul concurent de la Insula Iubirii s-a resemnat și iubește o altă femeie.

Băiatul a ajuns recent subiect de discuții după ce s-a filmat fredonând o piesă de la Tzancă Uraganu. Versurile sunt cam „înțepătoare” și par să fie un mesaj direct către Bianca Dan: „Dacă mă-ntrebi dacă iubesc, iubesc, dar nu pe tine / Altcineva mi-a prins în copci inima după fault / Și m-a scuturat de praf de la ultimul log out”.

Să fii sincer, e clar că Marian vrea să demonstreze că a trecut peste, dar faptul că a ales tocmai aceste versuri ne spune că rana încă nu s-a vindecat complet.

În ceea ce privește noua prezență din viața lui, Marian Grozavu a clarificat faptul că nu vrea să grăbească lucrurile. El a declarat că momentan este doar într-o cunoaștere și nu a oficializat nicio relație pentru că vrea ca noua parteneră să treacă prin mai multe „filtre”.

Cel mai interesant detaliu este faptul că Marian speră ca viitoarea iubită să nu fie ca Bianca Dan. El a recunoscut că preferă să lase lucrurile în voia sorții și va anunța oficial o relație doar dacă totul va fi ok.

Nu știm exact ce s-a întâmplat între ei, dar Marian spune că nu vrea ca noua iubită să fie ca Bianca, cum a fost înainte.

Credeți că e fair să folosești versurile altcuiva ca să îi trimiți mesaje fostei sau e doar o metodă de a ieși în evidență pe social media?