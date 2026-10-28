Robert Tudor și-a închis terasa vilei de un milion de euro: vrea să doarmă acolo

Vedete

Robert Tudor a decis să pună osul la treabă pe terasa vilei sale, după ce frigul a devenit un impediment. Spațiul de 25 de metri pătrați, cu dimensiuni de 2,5 metri pe 10 metri, a fost complet închis cu geamuri termopan și dotat cu încălzire. Această modificare îi permite magicianului să folosească terasa indiferent de sezon, eliminând problema vântului care făcea imposibilă șederea în aer liber, fie vara, fie iarna.

Pentru Robert Tudor, noua amenajare nu este doar o chestiune de confort, ci și una sentimentală. Acesta a mărturisit că vrea să își aducă un pat pe terasă pentru a putea dormi acolo, la căldură, dar sub cerul liber. Această dorință vine din amintirile copilăriei petrecute la țară, în Dragomirești, unde mama sa îi punea un pat sub un prun în nopțile de vară, deoarece în casă era cald.

Planurile de mobilare și mica neînțelegere cu soția

Deși lucrările de închidere au fost finalizate rapid, procesul de amenajare a interiorului abia începe. Robert Tudor are deja o listă cu obiectele pe care dorește să le instaleze în acest spațiu: o masă de whist și o canapea. Totuși, nu toate ideile sunt acceptate de ambele părți. Soția sa i-a sugerat să vopsească interiorul terasei, însă magicianul a preferat să o lase în pace pentru o perioadă, fiind extrem de încântat de aspectul actual, pe care l-a descris ca fiind de o eleganță și un stil rar văzut, spunând că arată ca în poze.

Magicianul și-a exprimat entuziasmul de a sta pe terasă în timp ce ninge afară, imaginându-și cum va arăta când va aprinde luminile de sus.

Detaliile luxuoase ale vilei din Sisești

Locuința, aflată în zona Sisești din București, pe malul lacului, este un proiect masiv ridicat pe patru niveluri. Pentru a asigura confortul deplasării între etaje, vila este dotată cu un lift de sticlă în interior. Tehnologia nu lipsește nici din sistemele de climatizare, casa având încălzire în pardoseală și un sistem special de circulare a aerului.

Amenajarea a fost realizată cu ajutorul unui designer din Chișinău, descoperit de soția magicianului pe Instagram și format în centrele de design din Londra și Paris. Robert Tudor a prezentat pe TikTok diverse zone ale casei, inclusiv livingul, subsolul unde se află sauna și baia, precum și camera matrimonială.

Biroul personal și soluția pentru sforăit

Unul dintre cele mai importante spații pentru magician este propriul birou. Biroul este doar al lui, deși soția nu prea e de acord, iar el îl descrie ca fiind mare, imens. Robert Tudor a planificat să instaleze și aici o canapea, însă cu un scop foarte pragmatic: acest loc va fi refugiul său în nopțile în care sforăitul său devine deranjant pentru soție,

În prezent, vila se află încă în construcție, urmând să fie aplicată tencuiala mecanizată. Magicianul a anunțat că va mai prezenta ulterior și alte zone ale proprietății, precum mansarda și dressingul. Până atunci, curtea generoasă a rămas locul preferat pentru grătare și activități în aer liber alături de cei doi copii, înainte ca terasa închisă să preia rolul de centru de relaxare pentru sezonul rece.