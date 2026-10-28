Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au întors la casa din Italia: au vești bune de la agent

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au întors în Italia pentru a vedea cum merge treaba la casa din Abruzzo, cumpărată anul acesta. Casa veche este aproape complet demolată, iar terenul ar trebui să fie complet curățat până săptămâna viitoare.

În timpul vizitei pe șantier, cei doi au primit o veste bună de la agentul cu care colaborează: există șanse ca noua casă să fie gata mai repede decât au plănuit. În plus, Gabriela Cristea a anunțat pe Instagram că vor să aplice pentru fonduri din Italia, iar, după cum a spus ea, se pare că ar putea fi posibil.

Decizia de a demolat casa a venit după ce cei doi s-au consultat cu arhitecții și inginerul structurist. Deși au luat în considerare varianta de renovare, calculele financiare și legile locale i-au convins că reconstrucția completă este mult mai sigură, iar costurile sunt doar puțin mai mari decât cele pentru reconsolidare.

Vor refolosi 95% din cărămida veche și tot acoperișul pentru noua locuință. Restul materialelor din casa demolată vor fi folosite ca balastru.