Maria Ciobanu s-a întors în România și ne-a dat vibe de familie: „cel mai bine mă simt în România, acasă la mine”

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Maria Ciobanu a revenit în România după o perioadă de timp în care a fost plecată din țară, iar întoarcerea ei a fost marcată de momente pline de emoție. Întâlnirea cu artiștii din muzica populară a fost una de suflet, fiind înconjurată de nume cunoscute din domeniu care au ținut să își exprime respectul și afecțiunea pentru ea.

Mariana Ionescu Căpitănescu a fost printre cei care i-au transmis gânduri calde, filmând un videoclip alături de aceasta. Mariana a declarat că a venit special pentru a o vedea pe Maria Ciobanu, pe care a numit-o „regina cântecului popular” și „modelul meu”, menționând că i-a fost dor de ea. Artista a fost primită cu aceeași căldură, Maria Ciobanu răspundând cu „Iubita mamei” și mulțumind pentru vizită.

Acasă este locul unde se simte cel mai bine

Deși a petrecut timp în Statele Unite, Maria Ciobanu a fost foarte sinceră în ceea ce privește sentimentele ei față de locul unde locuiește. În declarațiile oferite pentru Știrile Antena Stars, aceasta a recunoscut că, deși se simte bine și în America, cel mai bine se simte în România, acasă la ea.

Fericirea ei actuală este legată în special de familia sa. Artista se bucură enorm de copiii și nepoții ei, mulțumind divinității pentru tot ce a primit până în prezent. Maria Ciobanu s-a rugat la Dumnezeu să îi țină sănătoși pe cei tineri din familie, dar și pe ea însăși, „cât o mai vrea El”. De asemenea, a subliniat faptul că este mândră de copiii săi, descriindu-i ca fiind talentați și cu aptitudini muzicale.

Misterul retragerii din muzică și refuzul playback-ului

Pe lângă momentele de bucurie, au mai existat și discuții despre motivul pentru care Maria Ciobanu s-ar fi retras din activitatea muzicală. Apropiații artistei au adus clarificări în acest sens, explicând faptul că „corzile vocale nu-s de fier” și că, odată cu trecerea timpului, acestea se uzurează.

O parte importantă a deciziei de a se retrage a fost legată de integritatea artistică. S-a menționat faptul că Maria Ciobanu a ales să plece din muzică „frumos”, deoarece nu a vrut niciodată să facă playback. Mai mult, apropiații au precizat chiar faptul că artista nici măcar nu știa cum se face acest lucru, preferând astfel să nu compromiseze standardele sale profesionale.

O carieră care a depășit hotarele țării

Maria Ciobanu este o cântăreasă de muzică populară a cărei voce a ajuns în toate colțurile României și chiar peste hotare. Cu decenii de activitate în spate, aceasta a lăsat o amprentă puternică în domeniu, fiind apreciată pentru aparițiile inedite, zâmbetul constant și o voce inconfundabilă, considerată de mulți ca fiind de neegalat.

În cariera sa, a înregistrat peste 700 de cântece pentru diverse case de înregistrări din România, Iugoslavia și Olanda, precum și pentru Radio și Televiziunea Română. Printre piesele sale celebre se numără „Lie ciocârlie”, „Aurelu’ mamei”, „Doar o mamă poate ști”, „Spune-mi neică-adevărat”, „Cei mai frumoși ani ai mei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică” și „Roată, roată”. De asemenea, a fost căsătorită cu artistul Ion Dolănescu.

Să ne recunoaștem modelul și să avem curajul să spunem „nu” la playback, chiar dacă asta înseamnă să ne retragem la timp, nu?