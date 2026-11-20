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Serghei Mizil a ieșit la openness în emisiunea Dan Capatos Show și a împărțit o poveste care ne arată că, uneori, birocrația e mai puternică decât romantismul. Actorul a dezvăluit că motivația principală din spatele actelor de căsătorie cu Cora, femeia care îi este alături de mai bine de trei decenii, nu a fost marea iubire care mustea între cei doi, ci dorința pragmatică de a achiziționa o casă.

O căsătorie tactică pentru spațiu locativ

Totul s-a întâmplat pe vremea „burgheziei roșii”, când regulile de repartizare a locuințelor erau extrem de stricte și, pentru Serghei, aproape absurde. Pe atunci, primeai vila doar dacă numărul de persoane care locuiau în casa respectivă justifica suprafața în metri pătrați pe care doreai să o cumperi. Practic, era o legă „tâmpită” care limita spațiul locativ în funcție de numărul de oameni, o cretinitate, cum a numit-o actorul.

Situația era complicată deoarece nici Serghei, nici Cora nu mai aveau chef de nuntă; amândoi fuseseră căsătoriți anterior și niciunul nu își dorea să mai repete experiența. Totuși, pentru a putea cumpăra acea vilă micuță și frumoasă, singura variantă era să fie soț și soție. Planul a fost chiar acesta: să se căsătorească și, dacă mai era nevoie de „metri de om” pentru a justifica casa, să mai ia cu ei în spațiu și o bunică.

Nunta „la rapid” și luna de miere inversă

Procesul de formalizare a relației a fost unul extrem de rapid și lipsit de orice fast. Serghei a povestit că s-au dus la sfat doar ei doi, fără nicio familie sau grup de prieteni. Pentru a îndeplini condiția legală a martorilor, au găsit pur și simplu un om de bine pe stradă, un „tovarăș” care a semnat actele.

După ce Cora a devenit oficial doamna Niculescu-Mizil, nu a urmat nicio petrecere fastuoasă sau ritual romantic. În loc de o noapte de nuntă tradițională, scenariul a fost unul comic: Serghei a ieșit din clădire și a plecat direct la restaurant cu prietenii lui, unde a petrecut două zile și două nopți. Între timp, proaspăta mireasă a plecat pur și simplu acasă. Actorul a revenit abia după cele două zile de petrecere.

Ironia sorții: căsătorie fără vilă

Planul a fost pus în aplicare cu câteva luni înainte de Revoluție, însă soarta le-a jucat o farsă. Chiar după ce actele au fost semnate și s-au căsătorit pentru a obține locuința, a venit Revoluția și a înghițit România. Odată cu schimbarea regimului, „burghezia roșie” a căzut, iar legile care condiționau achiziționarea vilei s-au schimbat.

Rezultatul a fost unul ironic: vila micuță și drăguță nu mai a intrat în peisaj, iar cuplul a rămas cu actele de căsătorie, dar fără casa visată. Deși proiectul imobiliar a eșuat lamentabil, relația a rezistat. Serghei și Cora sunt căsătoriți de 37 de ani, timp de care au rămas unul lângă celălalt, chiar dacă „ghinionul” de la început i-a lăsat fără proprietatea dorită.

Sincer, imaginea cu Serghei plecând la restaurant cu băieții imediat după ce a semnat actele e peak comedy. Cine mai are nevoie de romantism când ai prietenii și un restaurant, nu?