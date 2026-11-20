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Alex Bodi a făcut publice imagini din călătoria sa pe Muntele Athos, unde a vizitat mai multe mănăstiri și s-a deplasat pe Sfântul Munte. Afaceristul a fost găzduit la Schitul românesc Lacu, care aparține Mănăstirii „Sfântul Pavel” și este situat într-o zonă înconjurată de munți și păduri.

Pe Instagram, Alex Bodi a descris experiența ca fiind „superbă”, plină de credință, binecuvântare și liniște. Acesta a menționat că a vizitat Mănăstirile Sfântul Pantelimon, Xenofont, Vatoped, Hilandar, Zografu, Constamonitu și Simonopetra, precum și Schitul Sfântul Andrei. De asemenea, a mulțumit obștii Schitului Românesc Lacu pentru primirea călduroasă.

Afaceristul a declarat că și-a găsit liniștea în acest loc și le dorește urmăritorilor săi să experimenteze același lucru.

Nu este prima dată când Alex Bodi merge la mănăstiri. De 1 Mai, în timp ce mulți milionari mergeau pe litoral, el a ales să viziteze o mănăstire din Neamț, unde s-a rugat alături de familie. La acel moment, el a explicat că nu a renunțat la petreceri, dar a considerat că este un moment potrivit pentru a se apropie mai mult de Dumnezeu.

El i-a încurajat pe cei care îl urmăresc să meargă să se roage nu doar în momentele grele, ci și atunci când lucrurile merg bine. Bodi a susținut că atunci când cineva este împlinit, fericit și are părinți sănătoși și copii minunați, acesta ar trebui să îi mulțumească lui Dumnezeu.