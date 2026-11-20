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George Burcea a fost surprins împreună cu cele două fiice ale sale, Clara și Ella. Actorul le-a luat de la școală și le-a făcut o plimbare cu răsfăț, fiind văzut cu mai multe pungi de cumpărături pline de lucrușoare pe care fetițele abia așteaptau să le probeze.

Se vede că micile lor „comori” îl adoră pe tatăl lor, deoarece au mers ținându-i mâna pe stradă, iar George părea absolut radios în compania lor. În prezent, între George Burcea, Andreea Bălan și Victor Cornea pare să existe armonie, toată lumea fiind fericită.

Cele două foste iubiri au trecut printr-un proces de doi ani, primind decizia de divorț în 2022. De atunci, lucrurile au curs normal, fără noi scandaluri. La începutul anului 2020, anunțul divorțului a fost unul dintre cele mai șocante din scena mondenă, fiind precedat de știri despre anchetarea actorului pentru conducere sub influența stupefiantelor (cocaină).

În timp ce Andreea Bălan s-a căsătorit în toamna aceasta cu tenismenul Victor Cornea, George Burcea a avut un drum mai sinuos. A avut o relație cu Viviana Sposub, de care s-a despărțit definitiv, iar ulterior a mai apărut o iubită, Mădălina, însă situația actuală cu aceasta nu este clară.

Pe plan profesional, actorul este „pe val”. A lucrat în seria Wednesday, unde a interpretat rolul șoferului și valetului familiei Addams, un personaj greu de recunoscut din cauza machiajului. Scenele pentru acest serial au fost filmate și la castelul Cantacuzino din Bușteni. De asemenea, George își menține prezența pe Instagram, unde are peste 230k de followeri.

Divorțul este mereu o soluție, niciodată o problemă, și toată lumea e fericită.