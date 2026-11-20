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Nea Mărin a făcut câteva dezvăluiri despre banii pe care îi câștiga în perioada Revoluției. Coregraful a recunoscut că a fost unul dintre puținii oameni care au reușit să se întrețină doar din dans și că, la acea vreme, suma pe care o primea nu era deloc mică.

Instructorul de dans popular avea un salariu de 2.500-2.700 de lei, însă suma totală creștea considerabil datorită activităților extra. Astfel, Nea Mărin ajungea să câștige lunar între 7.000 și 8.000 de lei.

„Eu sunt unul dintre puținii care au trăit din dans. Gândește-te că, la Revoluție, aveam un salariu de 2.500-2.700 de lei, dar din ce dansam extra (...) ajungeam la 7.000-8.000 de lei salariu la Revoluție. Erau bani. Erau bani!”, a declarat acesta în podcastul lui Cătălin Măruță.

Nea Mărin a recunoscut că în tinerețe a avut o situație financiară precară, spunându-i lui Cătălin Măruță că erau „amărâți”. Acesta a explicat că ambiția, curajul și disciplina l-au ajutat să își construiască o viață mai bună, menționând că nu a uitat niciodată de unde a plecat.

„Sărăcia m-a făcut să fiu așa, pentru că știu de unde am plecat și n-am uitat niciodată. Eu și în culcare, și în spălare mă gândesc ce am fost și mă gândesc «Ai vrea să mai fii?»”, a mai spus instructorul de dans.

Acesta a precizat, de asemenea, că s-a chibzuit de mic, evitând băutura, fumatul sau petrecerile, urmând sfatul bunicii sale de a economisi.

În prezent, Nea Mărin este cunoscut publicului larg din emisiunea „Poftiți pe la noi” de la Antena 1, unde moderează alături de Liviu Vârciu.