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Anisia Gafton nu s-a lăsat intimidată de statutul de mamă proaspătă și are deja o strategie clară pentru primul Revelion în trei. Deși vrea să petreacă, comedianta a decis că responsabilitatea îngrijirii micuțului Mihai Victor va reveni părinților ei. Aceasta i-a transmis, printr-un anunț neașteptat, că trebuie să vină să aibă grijă de copil pentru că ea are intenția să plece la petrecere, considerând că i se pare corect.

Rutina noului capitol: biberoane și nopți nedormite

Viața s-a schimbat radical pentru Anisia și soțul ei, Florin Serghei, după ce au devenit părinți în luna octombrie. Programul familiei a fost preluat complet de nevoile bebelușului, transformând rutina zilnică într-un șir de nopți nedormite, biberoane și grija constantă pentru cel mic. Anisia abordează însă această perioadă cu mult umor, transformând provocările posturii de mamă în motive de glumă.

Relația cu soțul său a trecut printr-o metamorfoză practică, axată pe organizarea logistică a îngrijirii copilului. Aceasta a descris dinamica actuală dintre ei ca fiind una în care se împart sarcinile cu rândul, comunicarea reducându-se la instrucțiuni rapide precum „ia biberonul”, „dă-l încoace”, „vezi tu” sau „alăptezi”.

Șocul revenirii pe scenă și proiectele profesionale

La aproximativ o lună după naștere, Anisia a decis să revină în fața publicului. Experiența a fost una peste așteptări, începând chiar cu momentul ieșirii din casă, fapt care a impresionat-o deoarece fusese obișnuită doar cu pereții locuinței timp de trei zile. Bucuria de a vedea din nou publicul a fost uriașă, chiar dacă a recunoscut că a fost o provocare să își amintească materialul comic. Anisia a menționat că, în ciuda acestor mici dificultăți, rezultatul va fi un special extraordinar.

Pe plan profesional, comedianta lucrează de luna septembrie la un proiect special. A fost pe scenă și gravidă, iar după primul ei spectacol a fost coadă la specialul la care lucrează. În plus, Anisia se pregătește pentru apariții în filmul „Norocos”, unde spune că va apărea de două ori, chiar într-un rol principal.

Superstiții și „pericolul” vizitelor soacrei

Anisia crede că anul acesta, 2026, își va da roadele și că toate vor înflori. Totuși, cea mai curioasă parte a conversației a fost legată de o superstiție specifică pentru noaptea de Revelion. Aceasta spune că persoanele care nu mănâncă pește de Revelion riscă ca soacra să le vină în vizită pe tot parcursul anului următor.

În cazul ei, Anisia a explicat cu ironie cum funcționează acest mecanism în contextul familiei sale. Ea a precizat că soacra ei mănâncă doar porc, astfel încât, dacă ea alege să mănânce pește, vizitele neplăcute sunt evitate.