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Corina Chiriac a ales să fie sinceră despre momentele grele din viața ei, povestind despre problemele medicale cu care s-a luptat. Într-un podcast realizat de Dr. Luiza Spiru, aceasta a detaliat experiența cu un fibrom care i-a schimbat perspectiva asupra sănătății, recunoscând că, în ciuda atenției oferite, au existat momente critice.

Lupta cu problemele de sănătate

Artista a mărturisit că nu a primit semne clare de alarmă și că, pentru o perioadă, s-a simțit foarte bine. Deși a fost atentă și a menținut comunicarea cu un medic, boala a evoluat silențios. Corina Chiriac a povestit că fibromul a ajuns să aibă dimensiunea unui grapefruit, iar fibromul nu a dat semne decât în ultima clipă.

Momentul în care a decis să meargă la medic a fost acela în care a început ceea ce ea numește „Niagara”, . Artista a spus că a avut multe operații, histerectomii totale. Artistă consideră că ajutorul divin a fost esențial în depășirea acestor etape, afirmând că și atunci a fost iubită de Dumnezeu.

Aceste experiențe medicale au fost documentate și în cartea sa, intitulată „Minuni trăite”, unde Corina Chiriac a scris despre operațiile suferite și despre minunile considerând că problemele medicale au fost soldate cu mult ajutor de la Dumnezeu.

Secretul tenului și stilul de viață

Pe 26 octombrie, în cadrul zilei sale de naștere, artista a vorbit despre obiceiurile care o ajută să rămână în formă. Deși nu crede că există un singur secret, ea menționează o serie de reguli pe care le consideră esențiale, chiar dacă unele pot părea „antipatice” pentru alții.

Cea mai strictă regulă este evitarea alcoolului. Corina Chiriac explică faptul că nu bea alcool în mod curent, singura excepție recentă fiind o cantitate mică de șampanie gustată chiar de ziua ei. Conform observațiilor artistei, consumul de alcool afectează direct aspectul feței, ducând la umflarea tenului. Ea susține că acest proces de umflare și contracție repetată a pieli pe parcursul anilor determină apariția ridurilor.

Pentru a-și păstra tenul echilibrat, similar cu cel din perioada tinereței, aceasta mizează pe absența alcoolului, pe o alimentație adecvată și pe o stare de spirit pozitivă.

Context

Corina Chiriac este cântăreață, compozitoare, textieră, regizoare de televiziune și actriță română, una dintre cele mai de succes cântărețe românce din anii 1970 și 1980. Pentru contribuțiile sale, a primit în 2004 Ordinul Meritului Cultural.