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Duminică, la ora 13:00, Mara Bănică și Marius Niță revin cu o ediție de Spynews TV plină de povești din lumea mondenă. În prima parte a emisiunii, alături de Daniela Gyorfi și Adrian Velea, vor fi analizate dosarele unor vedete care au marcat showbiz-ul românesc.

Printre subiecte se numără transformarea Adelinei Pestrițu, de la jobul de dansatoare în Ibiza la statutul de influenceră bine plătită, inclusiv detaliile despre relațiile cu Liviu Vârciu și Speak, căsnicia cu Virgil Șteblea și experiența de mamă. De asemenea, emisiunea aduce în atenție povestea lui Laurențiu Reghecampf, marcată de pierderea primului copil la vârsta de un an, divorțul de prima soție, relația controversată cu Anamaria Prodan și noua căsnicie cu Corina Caciuc.

Spectacolul continuă cu dosarul familiei Clejani, de la succesul internațional al Tarafului Haiducilor, premiat de Johnny Depp la BBC, până la povestea personală a lui Ioniță și Viorica. Un moment special va fi omagiul adus „Trio-ului de Aur”, format din Gheorghe Dinică, Ștefan Iordache și Nelu Ploieșteanu, cu focus pe moștenirea lor artistică.

În a doua parte a emisiunii, actorul Mihai Gruia Sandu, cunoscut pentru personajul Arlechino din anii '90, va vorbi despre drumul său spre actorie. De asemenea, Ianna Novac va dezvălui detalii despre relația interzisă cu fostul său profesor, cei 20 de ani de căsnicie și provocările legate de rolul de mamă a doi copii.

Pentru final, emisiunea are materiale exclusive cu Oana Roman, care va vorbi despre procesul de slăbire și provocările prin care a trecut, precum și cu Oana Ioniță, despre independența femeii. Cine mai are nevoie de seriale când avem astfel de drame în showbiz?