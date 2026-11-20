Vedete

Diana Bart ne propune un joc de-a „infiltratul” în culisele vieții de vedetă, în cadrul emisiunii care rulează în fiecare weekend, de la ora 17:00, pe Antena Stars. Ideea e simplă: vedem ce se întâmplă dincolo de imaginea perfectă pe care celebrity-ul o servește publicului.

Sâmbătă, în centrul atenției este Cristina Ștefan, soția actorului Denis Ștefan, care a ales să vorbească deschis despre viața de familie și povestea lor de iubire. Tot sâmbătă, Viorica și Ioniță de la Clejani acceptă o provocare. Cei doi au scos la iveală opinii diferite și secretele unei relații care a rezistat 37 de ani.

Elena Ionescu, solistă și prima câștigătoare a emisiunii Survivor România, vine cu un mix de dezvăluiri. Vorbim despre noua piesă, viața profesională, dar și despre partea personală, unde rolul de mamă și pasiunea fiului ei pentru fotbal ocupă locul principal.

Duminică, atmosfera se schimbă și ne mutăm în familie alături de ASU și Bobby. Cei doi ne spun totul despre proiectul lor muzical și ce au planificat pentru viitor. Tot pe partea de muzică, membrii trupei Zuralia ne arată cum funcționează echipa lor din spate și ce se întâmplă când lucrurile nu merg conform planului în timpul pregătirilor.

Nu lipsesc nici poveștile despre iubire și nuntă, Paula Chirilă vorbind despre un nou capitol important din viața ei. Iar Jean de la Craiova ne oferă partea amuzantă a ecuației, cu strategii de menținere a armoniei în familie și detalii despre relația cu soția sa.

Sincer, cine nu vrea să vadă puțin haos în culise și să afle ce se întâmplă când lumina camerelor se stinge? Voi credeți că relația de 37 de ani de la Clejani e secretul succesului sau doar multă răbdare?