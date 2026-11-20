Vedete

Ioana Grama a vorbit sincer despre divorțul de Alex Țăgurean, explicând că a fost o decizie luată și pentru fiica lor, Ayana. Cei doi s-au căsătorit pe 24 august 2019, însă au ales să meargă pe drumuri separate în anul 2021.

Deși au încercat timp de doi ani terapia de cuplu Ioana a explicat că unele lucruri nu pot fi forțate. Ea a mărturisit în podcastul lui Sore că, potrivit ei, între ea și fostul soț a existat o „energie negativă”, lucru pe care nu l-a dorit pentru copilul lor. Deși nu a existat violență în relația cu Alex, influencerița a crescut într-o familie în care agresivitatea fizică și verbală a fost pe primul loc; părinții ei au divorțat când avea 6 ani.

În prezent, Ioana și Alex reușesc să se înțeleagă foarte bine pentru Ayana, care locuiește cu ambii părinți. Bruneta a declarat că nu regretă nicio secundă alegerea făcută și este mândră de femeia în care s-a transformat.

Ioana Grama a mai subliniat și faptul că forța unei femei nu constă în a răbda sau a îndura într-un mediu toxic, ci în curajul de a pleca pentru a alege fericirea personală. Pentru ea, a fi puternică înseamnă să părăsești ceea ce nu îți face bine și să prioritizezi lucrurile care te fac cu adevărat fericit.