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Simona Trașcă și Marian Buzilă sunt mai fericiți ca niciodată și își construiesc împreună o locuință. Cei doi au vorbit deschis despre stadiul lucrărilor și despre cum reușesc să combine viața profesională cu cea personală, sprijinindu-se reciproc în fiecare etapă a acestui proiect.

Relația lor înflorește pe zi ce trece, cei doi sunt împreună la fiecare pas și se sprijină unul pe celălalt, iar casa lor prinde contur câte puțin în fiecare zi.

Bătălia cu cuiele și riscul de certuri

Construcția nu se face doar pe hârtie, ci și și cu mâna pusă la treabă. Marian Buzilă a confirmat că s-a implicat activ, menționând că a muncit și a desfăcut panouri, subliniind faptul că amândoi se implică în proces. Simona Trașcă a recunoscut, însă, că rolul ei a fost unul mai mult de supraveghere, chiar dacă a încercat și ea să pună mâna să bată un cui .

Tot aici a apărut prima notă de ironie și previziuni dramatice. Marian Buzilă crede că exact din aceste mici intervenții de bricolaj vor începe problemele. Artistul se teme că Simona ar putea vrea altceva decât ceea ce vede el, însă a asigurat că a reușit să o „liniștească” foarte ușor. El a spus că nu a simțit că Simona l-ar duce spre cheltuială, spre sărăcie, și că ea se mulțumește.

Strategia de economisire: chibzuială versus cheltuieli

Diferența de abordare când vine vorba de bani a devenit un punct central al discuției. Simona Trașcă s-a definit drept o persoană extrem de chibzuită, care își urmează prioritățile cu strictețe. Pentru a demonstra acest lucru, a povestit despre perioada în care și-a cumpărat apartamentul de lângă București: timp de peste un an nu a intrat în niciun magazin și nu și-a cumpărat nici măcar un tricou, considerând că pentru o femeie este mult mai dificil și mai rar să facă un asemenea sacrificiu.

Pe de altă parte, Simona a spus că el este mai cheltuitor. Simona îi reamintește constant faptul că prioritatea actuală este terminarea „căsuței”. Marian a glumit pe seama proprie, spunând că ar vrea ca și el să funcționeze așa, dar că este foarte greu, deoarece nici nu își dă seama unde se duc banii.

Planul de supraviețuire: orez, conserve și multă dragoste

Discuția a alunecat și spre realitățile economice actuale, Simona Trașcă menționând că banii nu mai au aceeași valoare deoarece toate produsele s-au scumpit. În acest context, Marian Buzilă a împărtășit o lecție învățată din viață: regula de aur este să nu te lași niciodată pe zero și să ai mereu ceva pus deoparte pentru urgențe. El a dat exemplul concret al unei pene de curent, moment în care trebuie să fii pregătit să cumperi lumânări.

Simona a completat tabloul acestui stocul lor, precizând că au deja pregătite câteva conserve, două kilograme de orez și niște paste. Totuși, concluzia finală a lui Marian Buzilă a fost una romantică și pragmatică în același timp: dragostea ține și de foame. El a declarat că s-au clarificat cu toate aceste aspecte și că ar putea chiar să nu mănânce timp de o săptămână, atâta timp cât ei doi sunt bine împreună.