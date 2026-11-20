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Melek Mincă a făcut un unboxing pe TikTok cu darul de Crăciun primit de la Ana, bona copiilor ei. Aceasta a ales un aparat de cafea care a costat 3.000 de lei. Creatoarea de conținut a fost încântată de surpriză, glumind cu faptul că suma e atât de mare încât „zici că mi-am luat mașină” și că acum vor bea cafele „până ne vine rău”.

Relația dintre cele două pare să fie una apropiată, Melek menționând că și ea i-a oferit Anei mai multe cadouri în trecut, inclusiv un telefon mobil. Totuși, faptul că bona apare în postările familiei nu a fost primită bine de toată lumea. Expunerea Anei pe rețelele sociale a atras comentarii jignitoare, iar Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, a spus că nu îi vine să creadă cât bullying poate primi Ana.

Melek a reacționat dur la adresa celor care au început să facă bullying, criticând în special utilizarea unui efect cu ochii umflați pentru a o ridiculiza pe Ana. Ea a numit comportamentul oamenilor de „turma de oi” și s-a declarat dezgustată de lipsa de empatie. Ea a numit gluma „o glumă proastă rău de tot” și a spus că nu e corect ca oamenii să dea bullyingul acesta gratis, fără niciun fel de empatie.