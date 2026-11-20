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Anca Serea a dezvăluit recent că nu exclude posibilitatea de a mai avea un copil, motiv pentru care spune că își dorește un bebeluș în casă. Aceasta consideră că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi o binecuvântare, mai ales că iubește copiii. Totuși, ea și Adi Sînă nu forțează lucrurile pentru a aduce pe lume încă un copil.

În cazul în care nu va mai deveni mămică, Anca Serea așteaptă cu nerăbdare momentul în care va deveni bunică. Vedeta a declarat că abia așteaptă să își țină nepoții în brațe și să aibă grijă de ei. Deși consideră că totul este posibil în ceea ce privește un nou copil, rolul de bunică este unul pe care îl privește cu mult entuziasm.

Un nou membru blănos în familie

Pentru că dorul de un suflet mic a apăsat pe cei doi soți, aceștia au decis să își aline această stare prin adoptarea unui cățeluș. Animalul de companie a primit numele de Crispy, fiind botezat astfel de copii, după produsele Crispy Strip, deoarece este maro și blănos. Anca Serea a recunoscut că a făcut o comparație între dorul de copil și adoptarea cățelului pentru a avea pe cineva căruia să îi ofere dragostea în continuare.

Cățelușul s-a adaptat deja în noua sa casă și este răsfățat de întreaga familie. Surpriza a fost și pentru Anca, deoarece animalul doarme între ea și Adi Sînă. Deși vedeta a luptat ani de zile cu copiii pentru a nu mai aduce alte animale în casă, acum este foarte fericită de prezența lui Crispy.

Rutina de îngrijire a noului animal

Deoarece este încă mic, Crispy necesită o atenție constantă, așa că Anca Serea îl ia cu ea peste tot. Vedeta glumește pe seama proprie, spunând că seamănă cu băbuțele care stau mereu cu câinele lor. Ea a subliniat faptul că animalul nu este lăsat niciodată nesupravegheat, deoarece este un „mare chin” și este greu de gestionat în acest stadiu.

Restricțiile de deplasare sunt încă prezente pentru cățeluș, deoarece nu a finalizat toată schema de vaccinare. Din acest motiv, Anca nu l-a lăsat afară până acum și îl transportă doar în brațe. În casă mai au două pisici salvate de pe stradă de copii, deci Crispy nu este singurul animal de companie din locuință.

Dorințele copiilor pentru Crăciun

Copiii familiei își doreau de foarte mult timp un cățeluș, idee cu care părinții au cochetat și ei pentru o perioadă. Totuși, Anca Serea a ezitat inițial, având în vedere numărul mare de persoane din casă și prezența celor două pisici salvate anterior.

În prezent, copiii au adăugat pe lista de dorințe pentru Crăciun și un alt animal de companie, cu scopul ca noul membru să aibă cu cine se juca. Anca Serea a respins însă această solicitare, considerând că momentan Crispy este suficient pentru dinamica familiei și le-a sugerat copiilor să nu se mai gândească la alte animale.