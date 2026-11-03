Vedete

NIBIRU a început să divulge primele nume confirmate pentru vara 2027, promițând o experiență care să pună generații întregi pe ringul de dans la Costinești. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Robin Thicke, Lucenzo, Nana, Paradisio, C-Block, precum și grupurile ATC, 2 Unlimited și Culture Beat. După un debut care a generat 2,6 milioane de vizite, proiectul își extinde programul la 74 de zile, acoperind perioada cuprinsă între 24 iunie și 5 septembrie, ceea ce înseamnă trei săptămâni în plus față de primul an.

Planul pentru sezonul 2027 se bazează pe trei piloni principali: GALAXIA, RETROGRADE și STARDUST. Fiecare dintre aceste festivaluri are propria identitate și public țintă, astfel încât muzica latino, R&B-ul și eurodance-ul să dicteze ritmul vacanțelor. Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU, a explicat că acest format permite organizării să atragă oameni cu gusturi foarte diferite în aceeași vară, bazându-se pe feedback-ul primit în primul an pentru a îmbunătăți oferta de pe litoral.

De la ritmuri latino la nostalgie R&B

Festivalul GALAXIA, dedicat muzicii latino, va avea loc între 15 și 18 iulie 2027. Prima confirmare pentru acest eveniment este Lucenzo, artistul care a semnat hitul „Danza Kuduro” în 2010 împreună cu Don Omar. Acesta revine pe scena NIBIRU Arena la solicitarea publicului, după ce a oferit un show incendiar la prima ediție. Pentru cei care vor să ajungă la GALAXIA, biletele au un preț de pornire de 499 RON.

Pentru fanii nostalgiei hip-hop și R&B, RETROGRADE se întoarce între 27 și 29 august 2027. Primul headliner anunțat este Robin Thicke, cunoscut pentru piesa „Blurred Lines” lansată în 2013 cu Pharrell Williams și T.I., un titlu care a dominat radiourile și a rămas relevant de-a lungul anilor. Accesul la acest festival începe de la 449 RON.

Atacul de Eurodance și hiturile anilor '90

STARDUST rămâne punctul central pentru cei care au crescut cu muzica anilor ’90–2000. Ediția a doua a festivalului este programată între 13 și 15 august 2027, după ce prima variantă a reușit să strângă peste 100.000 de oameni într-o singură seară. Lineup-ul este unul dens, cu revenirea pe scenă a trupei germane ATC, faimoasă pentru „Around the World (La La La La La)”, și a lui Nana.

Lista este completată de Culture Beat, care a ajuns pe primul loc în Germania și Marea Britanie în 1993 cu piesa „Mr. Vain”, și de formația belgiano-olandeză 2 Unlimited, creatorii hitului „No Limit” din același an. Paradisio se alătură acestora cu ritmurile latino ale piesei „Bailando”. Acești artiști vin în completarea numelor deja anunțate pentru sezonul 2027, printre care se află C+C Music Factory, Dr. Alban, Fun Factory, Haddaway, Kaoma și Layzee Ex Mr. President. Biletele pentru STARDUST sunt cele mai accesibile, pornind de la 199 RON.

Strategia de a readuce turiștii în România

Proiectul NIBIRU a fost conceput pentru a exploata potențialul litoralului românesc și pentru a concura cu destinațiile internaționale. Organizatorii au punctat faptul că românii cheltuie anual peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate, iar misiunea lor este să readucă o parte din acești bani în țară printr-o ofertă de calitate, dar cu prețuri accesibile.

Datele din județul Constanța susțin această tendință: în primele opt luni din 2026, zona a atras 1,862 milioane de turiști, o creștere de 15,8% față de aceeași perioadă din 2025. Mai impresionant este saltul turiștilor străini, cu o creștere de 23,7%, ajungând la 52.412 persoane, majoritatea venind din Germania, Ucraina, Statele Unite și Republica Moldova. Aceștia reprezintă însă doar 2,8% din total, ceea ce indică un spațiu mare de creștere.

Pentru a menține turiștii mai mult timp la Costinești, programul NIBIRU nu se limitează doar la festivaluri. Între evenimentele mari, promenada oferă zilnic concerte, spectacole și zone dedicate familiilor. Accesul pe promenadă rămâne gratuit, cu o consumație minimă de 25 RON, pentru a menține bugetul unei seri accesibil oricui. Selly a subliniat că scopul este ca orice turist, fie că vine special pentru un festival sau doar pentru o plimbare, să găsească ceva pe gustul său și să aibă un motiv real să rămână mai multe zile în România.

Robin Thicke este un solist, compozitor și actor din Statele Unite, specializat în R&B. În același timp, Culture Beat este un grup de eurodance format în 1989 în Germania, care a vândut peste 10 milioane de discuri la nivel mondial.

Să vedem dacă bateria noastră de stamina rezistă la atâta Eurodance în 2027, sau dacă ne vom trezi cu „Mr. Vain” în cap timp de o lună întreagă!