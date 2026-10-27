Secretul din spatele imperiului Anastasiei Soare: Mihaela Corcoz spune că a ajutat-o să își găsească drumul

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Să recunoaștem, toți știm cine este Anastasia Soare, fondatoarea Anastasia Beverly Hills, dar puțini au auzit de Mihaela Corcoz. Ei bine, Mihaela spune că ea a contribuit la succesul de mai târziu al Anastasiei. În ediția emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, Mihaela a povestit cum a ajuns să o introducă pe Anastasia în lumea meseriei care i-a schimbat viața.

Totul a început printr-o conexiune familială: soții celor două românce sunt prieteni. Soțul Anastasiei a plăcut-o foarte tare pe Mihaela și și-a dorit ca ea să o introducă pe Anastasia în ceea ce făcea, când cei doi au venit în America. Momentul perfect a venit când Mihaela era însărcinată cu al doilea copil, ocazia ideală ca Anastasia să fie familiarizată cu meseria în locul unde lucra Mihaela. „Cred că a condus la succesul ei de mai târziu”, a declarat Mihaela Corcoz.

Dar aici vine partea cea mai interesantă. Anastasia a lucrat doi ani, iar la plecare a vrut ca cele două să deschidă împreună o afacere. Din păcate, timing-ul nu a fost cel mai bun: Mihaela abia născuse, așa că parteneriatul nu a mai putut avea loc. Deși nu au ajuns să colaboreze oficial, Mihaela admiră determinarea și munca din spatele business-ului Anastasiei, considerând că ar fi fost buni parteneri.

Parcursul Mihaelei Corcoz este, în sine, o poveste de perseverență. A ajuns în America în 1984, fără bani, dar cu multă ambiție. După ce a acumulat peste nouă ani de experiență lucrând într-un salon, a decis să își deschidă propria afacere și să își urmeze viziunea într-un domeniu în care profesionalismul și dedicarea sunt esențiale.

Sincer, e impresonant cum o simplă recomandare și un prim pas în direcția cea bună pot crea un imperiu global.