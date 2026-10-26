Pepe, sincer totul despre noua emisiune de la Kanal D și despre momentele când a fost „călcat în picioare”

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Pepe a debutat, 25 octombrie 2026, în calitate de prezentator pentru emisiunea „Hai că poți!” de la Kanal D, care va fi difuzată în fiecare duminică. Formatul mizează pe energie și imprevizibilitate, aducând în fiecare ediție patru cupluri necunoscute publicului larg. Jocurile sunt variate, mergând de la probe de logică și forță fizică până la cele de echilibru, folosind recuzită simplă, pe care participanții au senzația că le pot face ușor, dar nu e mereu așa.

Specificul emisiunii se bazează pe dinamica de cuplu, unde un partener licitează, iar celălalt participă la probă. Norocul celui care concurează depinde direct de cât de bine a licitat partenerul său. Pepe dă ca exemplu situația în care un partener spune: „Da, am reușit, dar m-a încurcat soția”. Cuplul câștigător al ediției intră în posesia unui premiu de 25.000 de lei. Artistul consideră că formatul este unul vesel, care permite publicului să se relaxeze duminica seara și să înceapă noua săptămână cu o altă dinamică.

De la cameraman la vedetă pe scene

Pepe a avut o copilărie marcată de munca timpuriu, fiind responsabilizat încă de mic de către bunicul său, care îl lua cu el la târg. Primele câștigagii independente, fără sprijinul familiei, au venit la vârsta de 11 ani, când a început să filmeze petreceri private. Artistul povestește că, între 11 și 13 ani, muncea serios, stând câte opt ore la evenimente, și câștiga sume comparabile cu cele ale unui adult care își întreținea familia.

Drumul spre scenă a început cu pasiunea pentru cântat, activitate pe care o practica peste tot: acasă, în fața blocului, la petrecerile de familie sau pe ștrand, unde oamenii se alăturau lui în timp ce cânta la chitară. Primele experiențe pe scene adevărate, în afara petrecerilor private, au venit între 16 și 19 ani, prin participarea la festivaluri de muzică. Aceste evenimente au implicat confruntarea cu un juriu și cu concurența altor artiști, în săli mai mici, dar cu public real.

Momentul în care a simțit că scena este locul lui a venit în 1999, după debutul cu Latin Express, lansarea unui videoclip și apariția la festivaluri importante. În acea perioadă, succesul a fost instantaneu: oamenii au început să vină special pentru el și colegii săi, iar cererea a fost atât de mare încât a avut până la 15 evenimente într-o singură săptămână. Această perioadă a fost un amestec de apariții la televizor și concerte pe scene mari, unde a încasat și primii bani. Deși emoția a fost puternică la început, Pepe susține că, în prezent, a învățat să controleze aceste sentimente.

Sinceritate despre viața personală și diete

În ceea ce privește imaginea publică, Pepe susține că este același om atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi, refuzând să poarte o mască. Se descrie ca fiind o persoană care se joacă în permanență și care are capacitatea de a destinde atmosfera, comunicând cu toată lumea, inclusiv cu copiii, indiferent de locul în care se află. Mai mult, artistul recunoaște cu umor că este pofticios și că nu a reușit niciodată să țină o dietă, deoarece nu se poate educa alimentar mai mult de trei zile.

Despre viața personală, artistul admite că a făcut greșeli și că a trecut prin experiențe dificile în relații, recunoscând că știe cum este să fii „călcat în picioare” sau să „faci pe prostul și să rămâi prost într-o relație”. Aceste experiențe l-au ajutat să se pondereze și să învețe cum să se comporte. În prezent, se consideră cel mai norocos bărbat alături de soția sa, Yasmine, fiind fericit că a găsit omul care l-a luat și cu copii, dar și cu toate istoriile din spate și cu toate poveștile din trecut.

Sincerul artist crede că nimeni nu este perfect și că important este să vezi partea plină a paharului, chiar și în cazul unui eșec personal, .