Avertismentul lui Cristina Șișcanu pentru bărbați: „Nu vă bucurați prea tare” când femeia tace

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Cristina Șișcanu a ales să transmită un mesaj tranșant bărbaților care interpretează greșit comportamentul partenerelor lor. Jurnalista avertizează că momentul în care o femeie încetează să mai facă reproșuri sau să mai ceară atenție nu trebuie văzut ca o victorie, ci ca un semnal de alarmă major.

Când liniștea e periculoasă

Din punctul ei de vedere, tăcerea unei femei nu înseamnă neapărat că problemele din cuplu au dispărut magic. Din contră, aceasta poate indica faptul că femeia a obosit să mai încerce să schimbe lucrurile. Cristina Șișcanu subliniază ironia situației: mulți bărbați își doresc tocmai acest lucru, să nu-i mai bată nimeni la cap cu întrebări despre unde au fost, de ce întârzie sau de ce nu mai oferă atenție.

Ea explică faptul că, într-o anumită fază, femeia pur și simplu tace. Nu mai insistă, nu mai cere timp împreună și nu se mai supără că partenerul stă în telefon. În acel moment, bărbatul poate respira ușurat, crezând că a câștigat liniștea în casă, însă realitatea poate fi mult mai dură. Conform jurnalistei, acea liniște este adesea „începutul sfârșitului”, deoarece femeia care înainte lupta mai avea speranță, iar acum probabil a înțeles că vorbește singură sau pur și simplu a renunțat.

Semnele unei despărțiri invizibile

Cristina Șișcanu a detaliat în materialul video de pe Instagram faptul că absența reproșurilor nu trebuie interpretată automat ca un semn de îmbunătățire a relației. În loc să vadă o evoluție pozitivă, partenerii ar trebui să realizeze că s-ar putea ca relația să fi ajuns deja la final.

Jurnalista susține că, uneori, despărțirea propriu-zisă începe exact în ziua în care femeia nu mai simte nevoia să explice partenerului de ce suferă. Ea îi îndeamnă pe cei care se află în această situație să nu se grăbească să sărbătorească faptul că nu mai există conflicte. Există riscul ca problemele să nu fi fost rezolvate, ci doar să fi fost pierdut omul care chiar voia să le rezolve împreună.

Apelul către femeile care au trecut prin asta

Pe lângă sfaturile adresate bărbaților, Cristina Șișcanu a ales să implice și comunitatea sa de urmăritori. Ea a întrebat direct femeile dacă au ajuns vreodată în punctul în care nu mai reproșau nimic partenerului, nu din motive legate de iertare, ci pur și simplu pentru că nu mai aveau interesul sau nu le mai păsa.

Această perspectivă vine după 16 ani de relație cu Mădălin Ionescu, experiență care o determină pe jurnalistă să transmită aceste sfaturi către sutele de mii de oameni care îi urmăresc activitatea online.