Livia Graur a dezvăluit problema de sănătate cu care se luptă: „Cădea cu pumnul când mă spălam pe cap”

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Livia Graur a făcut o dezvăluire personală despre sănătatea ei, recunoscând că se confruntă cu tiroidita autoimună. Această afecțiune nu a trecut neobservată, deoarece a cauzat o pierdere drastică a părului, determinând prezentatoarea să renunțe la look-ul cu păr lung pe care îl avea până acum.

Livia Graur este o jurnalistă și prezentatoare TV de la Prima TV. A povestit recent despre experiența ei, pentru Click!.

Lupta cu căderea părului și panicarea prezentatoarei

Impactul bolii autoimune a fost unul sever, Livia mărturisind că părul i s-a subțiat foarte tare și a început să cadă în cantități alarmante. Deși norma recomandată pentru pierderea zilnică a firelor de păr este de aproximativ 100, prezentatoarea a descris o situație mult mai dramatică. Ea a recunoscut că a intrat într-o stare de panică totală deoarece, în momentele în care se spăla pe cap, părul îi cădea „cu pumnul”.

Această problemă a durat doi ani, timp în care Livia Graur a încercat tot ce a putut pentru a remedia situația. Jurnalista a urmat mai multe tratamente medicale, însă, pentru o perioadă lungă, niciunul dintre acești pași nu a dat roade, iar după doi ani de chin vede în sfârșit un rezultat pozitiv.

Factorii care au agravat situația și decizia de a schimba look-ul

Livia Graur a explicat că pierderea excesivă a părului nu s-a produs exclusiv din cauza bolii. Prezentatoarea a identificat și alți factori care au contribuit enorm la situația neplăcută, menționând stresul, poluarea și o alimentație nepotrivită. De asemenea, ea a menționat și vârsta.

Din cauza acestor probleme, vedeta a renunțat la părul lung. Livia a precizat că nu a făcut niciodată schimbări radicale de look și că nu o vom vedea „mâine albastră în cap”. A adăugat că acum nu mai chinuie colegele hairstylist și nu își mai „nenorocește” singură părul. Mai mult, schimbarea a fost primită pozitiv de către cei din jurul ei, fiind considerată o modificare binevenită.

Rezultatele pozitive și surpriza vârstei biologice

După doi ani de încercări în toate direcțiile, Livia Graur a reușit în final să găsească leacul potrivit. În urma mai multor vizite la medic, a început un tratament nou care a început să dea rezultate concrete, observând îmbunătățiri; spune că părul „s-a mai refăcut”. S-a liniștit după ce a găsit un tratament potrivit.

Pe lângă succesul tratamentului medical, un alt detaliu a contribuit la starea ei de bine. Livia a aflat, în urma unui test specific, că vârsta ei biologică este de doar 25 de ani. Prezentatoarea a spus că s-a liniștit după acest test.