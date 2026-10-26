Mirabela Grădinaru a ales un look clasic la un eveniment medical. Iată cum a arătat partenera lui Nicușor Dan

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Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Conferința Aniversară a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate a organizației, iar partenera lui Nicușor Dan a profitat de ocazie pentru a susține un scurt discurs despre importanța personalului medical.

Mirabela Grădinaru a ales un outfit care mizează pe contrastul clasic alb-negru, evitând experimentele riscante. A purtat un taior alb combinat cu pantaloni negri și o cămașă neagră cu model geometric alb. Sincer, nu poți da greș cu alb și negru, e rețeta sigură pentru a arăta elegant fără să pari că ai depus prea mult efort.

Pentru a completa look-ul, Mirabela a optat pentru accesorii discrete, dar rafinate: cercei cu perle albe și un colier finuț. Este un stil pe care l-am mai văzut și la alte apariții publice ale sale, unde bijuteriile simple nu fură atenția de la ținută.

Această apariție se aliniază cu activitățile recente ale partenerului lui Nicușor Dan, care a fost văzută în ultima perioadă la diverse întâlniri și conferințe dedicate domeniilor sănătății și educației.

Ne place faptul că Mirabela a ales să rămână pe zona safe, dar șic. Voi ce ziceți, taiorul alb e prea mult pentru o conferință medicală sau a nimerit-o perfect?