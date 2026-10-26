Ramona Manole s-a căsătorit civil cu Paris! Detaliile despre ziua mare a artistei de la Clejani

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Ramona Manole a mers la Primăria Tunari, unde s-a căsătorit civil cu Paris. Evenimentul a început la ora 16:00, marcând momentul în care cei doi au devenit oficial soț și soție. Artista a spus că a fost poate cea mai fericită zi din viața ei.

Look-ul și atmosfera de la primărie

Ramona a ales să poarte o rochie albă, strâmtă, decorată cu perle. Ținuta nu a fost cumpărată din magazin, ci a fost creată special de un designer care este, totodată, prietenă cu ea. În acest moment special, artista a fost însoțită de fetele ei și de prieteni apropiați, iar mama ei urma să vină la restaurant.

După ceremonia civilă, Ramona s-a confesat extrem de emoționată și plină de emoție. Ea a subliniat faptul că Paris este bărbatul care o completează, iar fericirea ei a fost deplină și datorită prezenței părinților acestuia, pe care îi consideră acum drept părinții ei cu adevărat. Planul pentru restul serii a fost unul festiv, cei doi și invitații lor îndreptându-se spre restaurant pentru a petrece până în dimineața următoare.

O poveste de dragoste cu „urcușuri și coborâșuri”

Drumul spre altar nu a fost unul liniar pentru Ramona și Paris, care sunt parteneri atât în viața de zi cu zi, cât și pe scenă. Relația lor a fost tumultuoasă, cu suișuri și coborâșuri, iar Ramona a vorbit despre momente „destul de picante”. Cu toate acestea, dragostea a prevalat, iar cei doi au decis să își petreacă restul vieții împreună, până când moartea îi va despărți.

Înainte de ziua mare, Ramona a vorbit deschis despre starea sa emoțională, recunoscând că a fost cuprinsă de temeri și sentimente contradictorii. Chiar dacă s-a considerat puternică în fața provocărilor trecute, în pragul cununiei a recunoscut că s-a simțit ca un copil, rugându-se să poată controla emoțiile pentru a trece cu bine de acest moment.

Absența dureroasă a tatălui

În ciuda efervescenței și a prezenței familiei și a prietenilor, Ramona a recunoscut că există un gol profund în sufletul ei. Această tristețe este cauzată de absența tatălui ei, Ioniță de la Clejani. Artista și-ar fi dorit din tot sufletul ca acesta să fie alături de ea în ziua cununiei și să poată discuta cu el despre toate fricile și emoțiile pe care le-a resimțit.

Din păcate, acest lucru nu a fost posibil din cauza relației distante pe care o au cei doi. Ramona a menționat că, în această zi, a ales să invite doar câteva persoane care sunt cu adevărat dragi sufletului ei, fiind însoțită simbolic de „florile ei”, considerând că acestea au fost cele care au înțeles cel mai bine situația ei.