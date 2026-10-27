Schimbări mari în televiziune: Doğan Media International este vândută către Grupul Clever Media

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Doğan Media Invest BV și DHI Investment au semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru pachetul integral de acțiuni din Doğan Media International. Noul proprietar va fi Romanian Content Project SRL, o societate deținută de Clever Media Network SRL și EAD.RO Interactive SRL.

Tranzacția asta vine din strategia Doğan Holding de a-și optimiza portofoliul și de a simplifica activitățile grupului. Practic, se recunoaște valoarea construită în România de-a lungul anilor prin brandurile lor și experiența din zona audiovizuală. Pentru industria media, asta înseamnă o nouă etapă de dezvoltare, mai ales într-un mediu care se transformă constant tehnologic și structural.

Doğan Media International a reușit să ajungă în top trei grupuri media din țara noastră, având produse editoriale cu impact. În special Kanal D a fost cel care a dat peste cap peisajul audiovizual în aproape două decenii, lansând trenduri noi de formate TV și schimbând obiceiile de consum ale românilor. Cifrele nu mint: Kanal D a stat constant pe primul loc în Day Time și pe locul doi în Prime Time la nivel național.

Pe partea cealaltă, Grupul Clever Media, care e deja un jucător important în România, și-a extins portofoliul prin investiții în tehnologie, distribuție și conținut. Au creat un ecosistem de platforme digitale și TV cu audiențe loiale, așa că acum unesc forțele cu expertiza Doğan Media pentru a consolida poziția de lider pe piață și a oferi conținut de calitate pe mai multe platforme.

Totuși, lucrurile nu sunt oficial finalizate doar prin semnături. Tranzacția mai are nevoie de aprobările autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor din contract. Până atunci, Doğan Media International funcționează în structura actuală, iar echipele și brandurile merg mai departe fără întreruperi.

Să vedem dacă această fuziune de giganți ne va aduce formate mai proaspete sau doar mai multe reclame.