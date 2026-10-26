Elena Gheorghe a lăsat fiica să îi aleagă ținuta pentru TVR: mix de Barbie și stil japonez

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Elena Gheorghe a creat un buzz serioz pe rețelele sociale după ce a apărut la filmările emisiunii „Vedeta familiei”, difuzată de TVR 1. Detaliul care a furat toată atenția nu a fost doar prezența artistei în cadrul show-ului, unde îi jurizează pe tinerii concurenți, ci faptul că look-ul ei a fost ales de propria fiică, Amelie.

Elena a cedat controlul total asupra garderobei. Amelie a decis cum se va îmbrăca mama ei, transformând pregătirea pentru apariția pe micul ecran într-un moment special petrecut împreună. Rezultatul a fost o ținută neobișnuită, departe de ceea ce ne este obișnuit să vedem la artista de 41 de ani, dar care a reușit să capteze atenția tuturor.

Detaliile unui look „îndrăzneț”

Ținuta aleasă de Amelie a fost unul dintre cele mai colorate și jucăușe look-uri ale artistei. Piesa centrală a fost o rochie cu motive florale, care a fost combinată cu accesorii care au adus o notă de excentricitate întregului ansamblu. Pentru a completa imaginea, Elena a purtat funde roz în carouri, elemente care au accentuat vibe-ul feminin și vesel al ținutei.

Nu s-a oprit însă doar la haine. Întreg look-ul a fost finalizat cu o coafură aparte și sandale cu platformă, care au fost ornamentate cu flori mari. Elena a recunoscut sincer că încă încearcă să se obișnuiescă cu această coafură, dar a acceptat provocarea cu zâmbetul pe buze, respectând viziunea fiicei sale asupra imaginii pe care ar fi trebuit să o transmită în cadrul emisiunii.

Inspirații din universul Barbie și Harajuku

Artista a dezvăluit pe social media că acest mix neconvențional de haine a fost rezultatul unei dorințe precise a fiicei sale. Amelie a vrut ca mama ei să adopte un stil care să fie pe placul fetițelor din public, .

Din punct de vedere stilistic, rezultatul final a fost o combinație îndrăzneață, care a împrumutat elemente din două universuri foarte diferite. Pe de o parte, vibe-ul roz și jucăuș a fost inspirat din universul Barbie, iar pe de altă parte, excesul de culori și accesorii a fost o referință directă către moda japoneză Harajuku. Elena a scris că așa se întâmplă când îi lasă fiicei controlul outfitului, concluzionând că cel mai important lucru este ca copilul să fie mulțumit.

Reacțiile fanilor la experimentul vestimentar

Postarea artistei a generat rapid un val de comentarii, iar fanii au fost surprinși de cât de bine i s-a potrivit acest stil neconvențional. Urmăritorii au apreciat faptul că Elena poartă cu naturalețe chiar și outfituri ieșite din tipare, considerând că artista arată foarte bine și că reușește să pună în valoare orice ținută, indiferent cât de ieșită din tipare este.

Mulți dintre fani au susținut și decizia fiicei sale, Amelie, considerând că alegerea a fost extrem de potrivită pentru contextul emisiunii. Având în vedere că „Vedeta familiei” este un show unde copiii sunt în centrul atenției, alegerea a fost considerată potrivită pentru o emisiune în care copiii sunt în centrul atenției.

Sincer, dacă Amelie a reușit să o convingă pe Elena să poarte platforme cu flori și funde roz, credem că avem un viitor stylist de top în familie. Voi ce ziceți, merge mixul ăsta de Barbie cu Harajuku sau era prea mult?