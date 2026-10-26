Mădălina Ghenea și ritualul cu lapte pe frunte: ce se ascunde în spatele terapiei ayurvedice Shirodhara

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Mădălina Ghenea a surprins prin faptul că în rutina sa de îngrijire personală a integrat un ritual neobișnuit, inspirat din medicina tradițională indiană. Ea urmează această practică de aproximativ 15 ani, mizând pe beneficiile aduse de Shirodhara, o terapie ayurvedică specifică.

Pentru cine nu e familiarizat cu termenul, Shirodhara este o procedură care presupune turnarea lentă, constantă și ritmică a unui lichid pe frunte. În funcție de varianta terapeutică aleasă, acest lichid poate fi lapte, ulei cald sau chiar un decoct din plante. În cazul Mădălinei Ghenea, interesul pentru această metodă s-a transformat într-o rutină de lungă durată, axată pe relaxare și pe crearea unui cadru liniștit.

Cum funcționează ritualul Shirodhara

Ședințele se desfășoară, de regulă, într-un mediu liniștit, tocmai pentru a favoriza relaxarea și deconectarea de la agitația cotidiană. Persoana care urmează terapia este așezată confortabil, de regulă întinsă pe spate, în timp ce deasupra capului este poziționat un recipient special. Din acesta, lichidul curge constant pe frunte, într-un ritm controlat, menit să inducă o stare de calm.

Senzația lichidului pe piele, combinată cu mișcarea repetitivă, transformă întreaga experiență într-una reconfortantă. În cadrul sistemului Ayurveda, care este un sistem de medicină originar din India, se utilizează diverse tehnici corporale pentru a susține starea generală de bine, iar Shirodhara se remarcă printr-un element aparte datorită modului de aplicare a substanțelor.

Simbolistica și ingredientele folosite

Alegerea lichidului nu este întâmplătoare. Laptele este una dintre variantele utilizate în anumite tradiții, putând fi aplicat singur sau amestecat cu ingrediente vegetale. Conform principiilor tradiției ayurvedice, utilizarea laptelui este asociată cu efecte de răcorire și calmare.

Mai mult, zona frunții are o semnificație spirituală profundă în practicile indiene. Aceasta este asociată cu zona celui de-al treilea ochi, cunoscută sub numele de Ajna chakra. În sistemele tradiționale de credințe, această zonă simbolizează conștiința și intuiția, chiar dacă medicina modernă nu recunoaște acest concept ca fiind o structură anatomică reală.

Efectele de wellness și limitele terapiei

Principalul motiv pentru care Shirodhara este inclusă în ritualurile de wellness este potențialul său relaxant. Experiența poate ajuta persoanele să se destindă și să reducă temporar senzația de stres, punând un accent puternic pe echilibrul dintre corp și minte. Dincolo de aspectul vizual neobișnuit, metoda are o istorie îndelungată și este practicată special în cadrul ritualurilor de relaxare.

Totuși, este esențial să facem o distincție clară între ritualurile de wellness și tratamentele medicale. Multe dintre efectele promovate în medicina ayurvedică nu beneficiază de dovezi clinice solide. Prin urmare, această terapie nu trebuie considerată un tratament dovedit pentru afecțiuni medicale și nu poate înlocui, sub nicio formă, recomandările sau consultul unui specialist.

Sincer, după 15 ani de lapte pe frunte, cred că Mădălina a ajuns la un nivel de zen pe care noi nici nu îl visăm în zilele astea pline de deadline-uri. V-ați atrece pe voi să încercați așa ceva sau vă pare prea ciudat?