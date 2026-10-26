„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, luni live pe Gândul, cu Ion Cristoiu invitat
Luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, începe emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”. Show-ul este transmis live pe platformele Gândul, deci nu aveți scuză să nu fiți la curent cu ce se întâmplă.
Primul invitat nu e unul banal: Ion Cristoiu, scriitor și publicist, este invitatul lui Ionuț Cristache. Pentru cine vrea să vadă discuția, emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Sincer, pare o combinație interesantă pentru cineva care vrea să înțeleagă mai bine lucrurile din jurul nostru, fără să se plictisească.
Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.