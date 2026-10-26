Gică Popescu, vedeta neașteptată din fundalul unui selfie cu campioni UFC la El Clasico

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Gică Popescu a ajuns dintrodată în centrul atenției digitale după ce a fost surprins în fundalul unei fotografii cu Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Imaginea, realizată în timpul El Clasico, a devenit rapid virală, transformându-l pe fostul fundaș român în elementul central al discuțiilor pentru publicul din România, chiar dacă poza a fost postată inițial pentru a evidenția luptătorii de MMA.

Fostul internațional român a fost prezent pe Camp Nou pentru a urmări derby-ul dintre Barcelona și Real Madrid, disputat duminică, 25 octombrie 2026. Prezența lui Gică Popescu pe stadion nu a fost întâmplătoare, deoarece oficialii catalani l-au invitat la acest mare duel. El nu a fost singurul fost jucător important al clubului prezent la eveniment, deoarece Barcelona i-a invitat și pe Ronald Koeman și Frank Rijkaard. Momentul în care Popescu a fost văzut în tribune a fost surprins, de asemenea, și de camerele de filmat în timpul transmisiunii meciului.

Reacțiile ironice ale fanilor români

Fotografia în care apare Gică Popescu a fost publicată de Khabib Nurmagomedov, iar Arman Tsarukyan a postat, de asemenea, imagini de la eveniment, inclusiv una alături de Khabib. Deși atenția generală a fost concentrată pe cele două vedete din UFC, detaliul din fundal a stârnit o serie de comentarii amuzante și pline de mândrie pe rețelele sociale. Fanii români au reacționat cu ironie față de faptul că o figură atât de importantă a fotbalului din România se afla chiar în spatele luptătorilor, .

Un internaut a scris: „Un singur rege în această imagine. Gică Popescu”. O altă reacție a sugerat că fostul fundaș este „singura legendă din poză”, indicând faptul că el este cel care merită cu adevărat atenția în cadrul fotografiei respective. Notele de mândrie națională au fost evidente și în alte comentarii, precum cel care a scris „Power of Romanian football!” (Puterea fotbalului romanesc) și l-a numit pe Gică Popescu „liderul puterii”. Un alt fan a reacționat amuzat, exclamând că „nea Gică al nostru” este peste tot, în timp ce un alt utilizator s-a întrebat dacă imaginea este reală, fiind surprins de descoperirea fostului sportiv în fundalul selfie-ului.

Detalii despre invitații și rezultatul meciului

Pe lângă foștii jucători ai Barcelonei, pe stadion au fost prezenți Khabib Nurmagomedov, fost campion UFC la categoria ușoară, și Arman Tsarukyan, un luptător de top al aceleiași categorii. Cei doi au fost la Camp Nou pentru a urmări confruntarea dintre cele două echipe rivale. Real Madrid a câștigat meciul cu scorul de 2-1.

Kylian Mbappé a deschis scorul în minutul 22, iar Jude Bellingham majorând avantajul madrilenilor în minutul 43. Barcelona a reușit să reducă diferența doar în minutul 72, printr-un gol marcat de Fermín López, însă echipa catalană nu a mai putut evita înfrângerea în acest derby.

Să fim sinceri, Gică Popescu are acea abilitate de a fura show-ul chiar și atunci când nu vrea să fie în prim-plan. Cine mai are așa un magnetism încât să eclipseze doi titani din UFC într-un singur selfie?