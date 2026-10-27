Ana Baniciu despre anxietățile de mamă: „Mi se oprește inima o dată la jumătate de oră”

Vedete

Ana Baniciu a decis să fie sinceră despre ceea ce înseamnă, în realitate, să fii mamă, departe de imaginea de relaxare pe care o transmite în public. Deși încearcă să îi ofere fiului său libertatea de a explora lumea, artista recunoaște că există momente în care grijile devin copleșitoare și instinctul de protecție preia controlul total.

Cea mai mare provocare pentru ea este gestionarea anxietății. Deși din exterior pare degajată, Ana admite că stresul este prezent constant, însă alegerea ei este să îl țină „închis cumva într-un sertar” în spatele creierului. Motivul este simplu: nu vrea să îi transmită copilului starea de neliniște sau să îi arate că este panicată, .

Teama de imprevizibilele din maternitate

Cele mai mari emoții apar atunci când băiețelul explorează fără să își dea seama de toate riscurile. Ana Baniciu a dat exemplul momentelor în care copilul urcă pe canapea și sare de pe ea, situații care îi provoacă un stres imens. Artista a mărturisit că în astfel de momente „mi se oprește inima o dată la jumătate de oră”, fiind super speriată de toate acele gesturi imprevizibile specifice vârstei copilului.

Totuși, în ciuda acestor momente de panică, ea a ajuns la concluzia că nu este productiv să intervină la fiecare pas sau să îi interzică permanent să încerce lucruri noi. Pentru ea, este esențial ca fiul său să aibă ocazia să învețe din experiențe proprii și să își dezvolte încrederea în abilitățile sale.

Libertatea de a cădea pentru a învăța

O parte importantă din strategia ei de educație este autonomia. Ana Baniciu a explicat faptul că, având un băiat, nu își dorește să îi spună „nu” constant. În schimb, vrea să îi ofere libertatea necesară pentru a fi autonom, acceptând ideea că este necesar ca cel mic să cadă dacă e nevoie. Aceasta este singura metodă prin care consideră că fiul ei își va da seama a doua oară că nu trebuie să mai repete o anumită acțiune periculoasă.

Artista a subliniat faptul că, deși personalitatea ei nu s-a schimbat radical de când a devenit mamă, grijile nu au dispărut niciodată. Totul se reduce la un efort de a-și păstra calmul chiar și în situațiile care îi provoacă teamă.

Relația dintre fiul ei și tatăl acestuia

Pe lângă provocările educaționale, Ana Baniciu a povestit și despre dinamica din familie, în special despre relația băiețelului cu tatăl său, Edi. Deși recunoaște că fiul este, în mod natural, mai apropiat de ea, artista este extrem de emoționată de legătura dintre cei doi.

Ea a descris bucuria imensă cu care copilul îl întâmpină pe tatăl său atunci când acesta vine acasă, afirmând că cei doi sunt „înnebuniți unul după celălalt” și că se iubesc foarte mult.

Sinceritate maximă, dar cine nu a avut ocazia asta de a intra în panică totală când micuțul a decis că canapeaua e, de fapt, un trambuline?