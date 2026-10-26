S-a întâmplat ca Irinel Columbeanu să fie inginer stagiar și ghid de tineret înainte de opulență

Divertisment

Înainte de anii de opulență de la Izvorani și de tabloide, viața lui Adrian Irinel Columbeanu în Epoca de Aur a fost una total diferită. Tipul a urmat studii tehnice universitare și a primit repartiție ca inginer stagiar la Institutul de Biologie și Nutriție Animală din Balotești.

Munca tehnică de laborator a trecut însă în plan secund. Pasionat de lectură și vorbind fluent mai multe limbi străine, Irinel a ales o cale mult mai dinamică: a lucrat ca ghid-interpret pentru delegațiile străine în cadrul Biroului de Turism pentru Tineret (BTT), o structură care era sub egida Uniunii Tineretului Comunist.

Exact aici intervine partea „picantă”. Pentru că era mereu în contact cu cetățenii străini, a ajuns în atenția Securității și a fost recrutat ca să ofere informații.

Fiind conectat la tineretul din înalta societate a regimului, Irinel a legat prietenii strânse cu alți tineri din familii influente, printre care Serghei Mizil. De altfel, Serghei Mizil a fost cel care i-a botezat porecla de „Mistrețul”, făcând haz de faptul că, la acea vreme, avea „capu mare și corpu mic”.

Irinel Columbeanu a confirmat faptul că a fost ghid BTT în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, unde și Serghei Mizil a amintit ironic că „studia Mistrețu'” și avea Trabant.

După ce a trecut prin colapsul financiar și s-a retras la căminul din Ghermănești, Irinel a decis să pună toate piesele vieții sale cap la cap într-o trilogie autobiografică.