Divertisment

Cutremurul din noaptea de 18 noiembrie a fost resimțit inclusiv în București, scoțându-i din somn pe mai mulți artiști și prezentatori. Reacțiile au fost diverse, de la confuzie totală până la haz de situație.

Pavel Bartoș a fost surprins de durata mișcării seismice. În videoclipul postat pe Instagram, prezentatorul a menționat că i s-a părut cam lung și a descris experiența drept o senzație ciudată, chiar dacă s-a declarat confortabil cu astfel de situații, având în spate și alte cutremure trăite. „Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi”, a transmis acesta.

Adelina Pestrițu a vorbit, la rândul ei, despre senzația neobișnuită de a fi trezită brusc de un seism. În timp ce Mihai Bendeac a ales să facă haz de situație, Răzvan Botezatu a avut o noapte mai complicată. Acesta nu a mai reușit să adoarmă după tremor și a ajuns să-și prepare o cafea în toiul nopții.

Să sperăm că toată lumea a reușit în final să mai și apucă un somn liniștit după așa o „trezire” forțată.