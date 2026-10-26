M.G.L. a fost surprins cu o fostă concurentă de la Insula Iubirii după ce s-a despărțit de Erika Isac

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Povestea de iubire dintre Erika Isac și M.G.L., care a durat mai bine de un an, pare să fi ajuns la final. Zvonurile despre ruptura celor doi au început să circule intens în ultimele zile, după ce au apărut mai multe indicii care sugerau că cei doi nu mai sunt împreună.

Cum a confirmat Erika Isac despărțirea

Artista nu a ales varianta de a face o declarație oficială sau un anunț direct despre situația sentimentală, dar a lăsat fanii să tragă concluziile singuri prin intermediul rețelelor sociale. Totul a început când o admiratoare a observat o schimbare importantă legată de locuința artistei.

Fana a remarcat o schimbare legată de locuința artistei, lăsând de înțeles că zvonurile despre despărțire ar putea avea un fundament real. Ea a scris: „Alt apartament, deci este adevărat”.

Un gest al Erikăi Isac din mediul online a stârnit numeroase reacții. Artista a ales să aprecieze mesajul lăsat de fană, un gest care a fost remarcat rapid de cei care îi urmăresc activitatea, iar despărțirea de după mai bine de un an petrecut împreună a fost considerată astfel confirmată indirect.

M.G.L. și „energia pozitivă” alături de Bianca Iotu

Între timp, M.G.L. a atras atenția internauților după ce a apărut într-o fotografie alături de Bianca Iotu. Aceasta este cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, iar imaginea a fost distribuită chiar de către ea pe rețelele sociale.

În poza publicată, cei doi par să se simtă foarte bine în compania celuilalt, Totuși, Bianca Iotu nu a făcut nicio declarație care să indice faptul că între ea și trapper ar exista o relație amoroasă.

Analizând contextul în care a fost realizată fotografia, totul sugerează că tânăra a participat pur și simplu la unul dintre concertele interpretului de trap. Postarea a fost însoțită de un mesaj în care Bianca a ales să evidențieze vibe-ul artistului, afirmând că acesta are o atitudine molipsitoare, capabilă să schimbe în bine dispoziția celor din jur.

Bianca Iotu a scris pe Instagram: „Doar iubire și energie pozitivă vin din partea acestui om”.

Impactul celor doi pe scena muzicală

Despărțirea este cu atât mai urmărită cu atenție, deoarece ambii artiști se bucură de o notorietate considerabilă în rândul tinerilor din România. Fiecare dintre ei a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de fani, având un rol important pe scena muzicală autohtonă.

Succesul lor este vizibil mai ales în nightlife-ul din București și din restul țării, unde muzica lor răsună frecvent în numeroase cluburi de noapte. Această expunere publică face ca orice pas în viața lor privată să fie aproape imposibil de trecut cu vederea de către publicul care îi urmărește.