David Popovici și noua jucărie: a fost văzut cu un Porsche de 160.000 de euro

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David Popovici a dat update la „garderoba” automobilistică și a fost observat cu un Porsche 718 Spyder RS decapotabil. Mașina are o culoare mai ambiguă, undeva între gri și maroniu, și costă 160.000 de euro. Sub capotă se ascunde un motor de 4 litri și 500 de cai-putere, deci cam cât are și David când e în elementul lui în bazin.

Într-o apariție recentă, înotătorul purta o ținută sport simplă, cu jeanși și hanorac, iar părul i-a crescut față de ultimele apariții. A fost surprins scoțându-și rucsacul cu echipament din portbagajul frontal al mașinii, iar cine vede pozele ar putea crede că s-a stricat ceva la mașină și că David a ridicat capota, dar nu e cazul.

Nu e prima dată când David ne surprinde cu mașini de lux. În vara acestui an, s-a mai afișat și cu un Mercedes G Cabrio, unicat în România, pe care însă l-a împrumutat de la un prieten. De asemenea, a mai fost văzut la volanul acestui Porsche la finalul lunii august.

În ceea ce privește viața personală, relația cu Taisia Nițuleasa, deși puțin mediatizată, pare neschimbată. Sursa amintește sărutul celor doi după ce David a mai luat un aur la Paris, în urmă cu două luni.

Sincer, când ai 12 medalii de aur, credem că merită să te răsfețe puțin cu o mașină care să țină pasul cu viteza lui din apă. Voi ce ziceți, culoarea asta de „gri-maroniu” e un hit sau prea riscantă?