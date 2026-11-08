Mihai Sturzu a vorbit despre momentul în care a ales visul de a fi pilot în locul notorietății

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Mihai Sturzu este invitat sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 22:00, în platoul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, pentru a discuta despre decizia de a renunța la viața publică. Fostul membru al trupei Hi-Q și fostul deputat a ales să lase în urmă notorietatea pentru a urmări visul din copilărie: să devină pilot de linie.

Când a vorbit despre pasiunea pentru aviație, acesta spune că amintirea sa despre aviație este cu el în curtea școlii, uitându-se la avioane pe cer și visând să vadă cum arată lumea de sus. Pentru el, importantă nu este destinația, ci călătoria către ea, iar el se bucură de fiecare zi.

Invitatul lui Mihai Ghiță împărtășește și ce a însemnat pentru el trupa care l-a adus în atenția publicului, descriind Hi-Q ca fiind o poveste despre prietenie. El spune că orice început are și un sfârșit.