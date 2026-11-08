Mesaje emoționante pentru Ileana Sterp de ziua ei: Geta și mama Geta s-au revanșat prin video pentru că nu au putut fi acasă

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Ileana Sterp a sărbătorit ziua de naștere, un moment special care a atras atenția comunității sale din mediul online. Tânăra a fost inundată de mesaje de la internauții cu care împarte diverse lucruri frumoase, însă cele mai emoționante gânduri au venit din partea membrilor familiei, care au ținut să îi reamintească faptul că este o persoană specială pentru ei.

Distanța nu i-a oprit pe Geta și pe mama Geta

Deși nu au putut fi fizic alături de ea în această zi, Geta și mama Geta au ales să transmită urările lor printr-un videoclip publicat online. Geta i-a promis că se vor revanșa când se vor întoarce în țară, spunând că vor veni în zilele următoare și se vor revanșa cu îmbrățișări și cadouri.

În mesajul lor, cele două au pus accent pe sănătate și fericire. Geta i-a urat să fie sănătoasă, în timp ce mama Geta a promis că îi vor aduce tot ce își dorește de acolo, de unde se află. Mai mult, mama Geta a promis că vor petrece o vacanță în trei, încheind mesajul cu un „Te iubim din tot sufletul, draga mamei” și urându-i tot ce este mai frumos pe lume.

Nostalgia lui Culiță Sterp și amintirile din copilărie

Și Culiță Sterp a ales să își exprime sentimentele față de sora sa printr-un text lung și profund, postat în mediul online. Artistul s-a concentrat pe legătura lor de sânge și pe momentele petrecute împreună atunci când erau copii. El a scris că timpul a trecut extrem de repede, amintindu-și perioada în care erau doi copii care se jucau fără griji și fără probleme, fără să realizeze la acea vreme cât de frumoși erau acei ani.

Culiță a declarat explicit că nu ar schimba acea copilărie pentru nimic în lume și că amintirile respective vor rămâne mereu în sufletul său. Chiar dacă astăzi au crescut și fiecare are propria familie, proprii copii și drumuri diferite în viață, el a subliniat că iubirea dintre ei nu se va schimba niciodată. În mesajul său, acesta i-a reamintit Ilei că, indiferent de numărul de ani care vor trece, el va rămâne fratele mai mare pe care ea se poate baza la orice oră din zi sau din noapte, promițând să fie acolo pentru ea așa cum a fost dintotdeauna.

Susținerea din partea Denisei Coțolan

Sărbătorirea a fost completată și de mesajul transmis de Denisa Coțolan, soția lui Iancu, care i-a scris Ilei pe Instagram. Denisa a definit-o pe aceasta ca fiind un om minunat, cu un suflet tare frumos, care merită toată fericirea din lume.

În urările sale, Denisa i-a dorit Ilei multă sănătate, fericire, iubire și cât mai multe împliniri. Ea a pus accent pe importanța celor din jur, urându-i ca în jurul ei să aibă mereu oameni sinceri, care să o prețuiască, să o iubească și să se bucure sincer pentru fiecare reușită a sa. Mesajul s-a încheiat cu dorința ca Dumnezeu să îi împlinească toate dorințele și să îi dăruiască o viață plină de liniște sufletească și momente de neuitat alături de cei dragi, subliniind faptul că familia îi este bucuroasă că o au în viața lor.

Să vedem dacă promisiunea cu vacanța în trei se respectă chiar așa de repede!