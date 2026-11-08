Moștenirea lui Mircea Lucescu: între blocurile de apartamente din București și industria vinului

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Mircea Lucescu s-a stins din viață în aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă un patrimoniu estimat la peste 35 de milioane de euro. Bunurile și investițiile fostului selecționer au intrat în procesul de succesiune, iar principalii moștenitori au devenit soția sa, Elena Lucescu, și fiul său, Răzvan Lucescu.

Cea mai mare parte a banilor provine din cariera de antrenor, unde a pregătit echipe precum Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Inter Milano, Galatasaray, Zenit, precum și naționalele României și Turciei. Pe lângă câștigurile din fotbal, fostul tehnician a investit și în domeniul imobiliar.

Elena Lucescu deține acum 62,5% din participațiile uneia dintre companiile prin care erau derulate investițiile, în timp ce Răzvan Lucescu are 37,5%. Unul dintre cele mai scumpe proiecte ale familiei este evaluat la aproximativ 17,5 milioane de euro și presupune construirea unui ansamblu rezidențial pe strada Lacul Morii din București. Proiectul, pe un teren de peste 11.700 de metri pătrați, va avea 349 de apartamente în clădiri cu înălțimi între trei și 12 etaje, două niveluri subterane și 466 de locuri de parcare.

Recent, Elena și Răzvan au aprobat majorarea capitalului social al unei societăți care administrează aceste investiții, printr-o contribuție suplimentară de 600 de lei, împărțită proporțional cu cota fiecăruia.

Pe lângă imobiliare, Mircea Lucescu a investit în industria vinurilor și în sectorul industrial. Un pachet de 16,5% din acțiunile unei companii din Brașov, evaluat la transfer la aproximativ 660.000 de euro, a fost mutat prin succesiune în contul comun al soției și fiului său. De asemenea, fostul antrenor deținea o participare de sub 5% la un cunoscut producător de vinuri.