Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Detalii despre nunta de poveste și primele declarații

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Cristina Bâtlan a surprins fanii cu o veste majoră: s-a căsătorit cu Traian. Celebra antreprenoare a organizat două ceremonii, cununia civilă având loc la Primăria Sectorului 1, iar cei doi și-au spus „DA” și în casa lui Dumnezeu.

După ce a divorțat de tatăl copilului ei în 2018, Cristina și-a păstrat viața amoroasă discretă până acum. La 53 de ani, a ales să înceapă un nou capitol, declarând pe Instagram că „noi începuturi pot avea loc oricând în viața ta!”. Vedeta s-a bucurat de faptul că vremea a fost frumoasă, mulțumind pentru ziua minunată alături de familie și prieteni.

La cununia civilă, Cristina a mizat pe un stil rafinat, purtând o rochie albă din dantelă, pantofi albi și un machiaj natural. Traian a ales varianta clasică: costum negru, cămașă albă și pantofi eleganți. A fost un look safe, dar eficient, care a pus în valoare eleganța miresei.

Pentru ziua nunții, Cristina a optat pentru o rochie de mireasă simplă și elegantă. Decorul a fost însă punctul forte, fiind unul spectaculos, cu accente de auriu, negru și mult roșu. Detaliul care a adus nota de rafinament au fost penele, care au transformat cadrul într-unul de poveste, lăsând internauții fără cuvinte.

Sincer, ne place vibe-ul ăsta de a o lua de la capăt indiferent de vârstă. Și decorul cu roșu și pene sună a ceva mult mai interesant decât nuntile standard pe care le vedem peste tot. Cine nu vrea o petrecere cu accente de auriu și dramă vizuală?