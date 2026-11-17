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Nicoleta Luciu a pus din nou pe gândul fanilor după ce a publicat o serie de mesaje online care au ridicat multe semne de întrebare. Deși nu a menționat concret ce se întâmplă în viața ei și nu a făcut nicio trimitere directă la soțul ei, Zsolt Csergo, postările au fost suficiente pentru a alimenta curiozitatea tuturor despre starea căsniciei lor.

Totul a început cu un text în care vedeta vorbea despre iubire și despre cât de important este respectul între parteneri. „Nu te înjosi în fața nimănui niciodată, iubirea vine oferită din suflet.”, a transmis ea. Pentru urmăritori, mesajul a dat naștere speculațiilor că cei doi ar putea traversa o perioadă dificilă în căsnicie.

Actrița nu a mai făcut nicio precizare suplimentară și nu a confirmat existența vreunui conflict în familie. Până când vor ieși cu o poziție oficială, totul rămâne la nivel de interpretări ale videoclipului respectiv.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au o poveste de dragoste care a durat mai bine de 20 de ani, fiind căsătoriți din 2012 și având împreună patru copii. După o perioadă în care a ales să fie discretă și să prioritizeze familia în detrimentul showbizului, vedeta a revenit treptat în atenția publicului. Ultimele apariții pe rețelele sociale și participarea la un podcast arată că vrea din nou să fie mai aproape de comunitatea ei, dar se pare că asta vine și cu partea de speculații despre viața privată.

Oare e doar o stare de spirit trecătoare sau avem parte la un nou capitol de dramă în viața actriței?