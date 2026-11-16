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Gheorghe Popescu, mai cunoscut sub numele de Gică Popescu, este un fost fotbalist care a lăsat o amprentă uriașă în sportul din România și din Europa. S-a născut pe 9 octombrie 1967 în Calafat, județul Dolj, iar astăzi activează în calitate de impresar.

O carieră plină de trofee și momente istorice

Parcursul lui Gică Popescu pe teren a fost unul spectaculos, fiind implicat în momente care au scris istoria echipei naționale. A participat la trei Cupe Mondiale, în anii 1990, 1994 și 1998, iar la nivel european a fost prezent la două Campionate Europene, cele din 1996 și 2000.

În ceea ce privește cluburile pentru care a jucat, lista este impresionantă și diversă. A militat la CS Universitatea Craiova, Dinamo, Steaua, PSV Eindhoven, Tottenham, FC Barcelona, Lecce, Galatasaray și Hannover 96. În total, sportivul a reușit să adune 13 trofee de-a lungul carierei sale.

Printre cele mai importante realizări se numără perioada de la FC Barcelona, unde a fost un căpitan legendar și a câștigat Cupa Cupelor. De asemenea, în cadrul echipei Galatasaray a ridicat deasupra capului Cupa UEFA în anul 2000.

Disciplină de fier: între terenul de fotbal și banca de școală

Fostul fotbalist a fost și un student foarte ambițios. Gică Popescu s-a înscris la facultate exact în perioada în care juca la Galatasaray, însă programul riguros de fotbalist profesionist l-a obligat să opteze pentru învățământul la distanță.

Determinarea lui a fost extrem de mare, atât încât, în timpul unui cantonament din Turcia, l-a rugat pe antrenorul Fatih Terim să îl lase singur în cameră pentru a putea studia. Într-un interviu acordat ProSport în 2014, sportivul a recunoscut că a învățat cartea „de la un capăt la altul”, în ciuda celor trei antrenamente zilnice pe care le avea.

Eforturile sale au fost răsplătite, deoarece a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport (care a devenit ulterior UNEFS) cu nota 10 curat. Povestirea lui despre examen este memorabilă: atunci când profesorul l-a întrebat ce a învățat foarte bine, Gică Popescu i-a cerut să deschidă cartea în orice loc. După 10 minute, profesorul și-a dat seama că știe materia, iar el i-a spus că, după cât a învățat, să îl lase măcar jumătate de oră; așa a luat nota 10 la examen.

De la politica sportivă la holdingul de afaceri

După ce s-a retras din fotbal, Gică Popescu nu a rămas inactiv, orientându-se către lumea afacerilor și educația sportivă, deschizând propria școală de fotbal la Craiova. A încercat, de asemenea, să intre în managementul sportiv la cel mai înalt nivel, candidând în noiembrie 2005 la președinția Federației Române de Fotbal. În acele alegeri, s-a confruntat cu Mircea Sandu, însă a pierdut competiția, obținând 102 voturi față de cele 187 ale adversarului său.

Recunoașterea pentru tot ce a realizat a venit și prin medalii, în martie 2008, când a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Această distincție a fost acordată pentru rezultatele obținute în perioada turneurilor finale din 1990-2000 și pentru întreaga sa activitate sportivă.

În paralel cu activitatea de impresar, Gheorghe Popescu conduce un holding format din zece firme. Investițiile sale sunt concentrate în două domenii principale: imobiliare, respectiv clădiri de birouri, spații comerciale și proiecte rezidențiale, și turism, cu hoteluri. De asemenea, controlează compania Energie Investments Group (EIG). În ceea ce privește aspectul financiar, în anul 2008, averea sa a fost estimată la 40 de milioane de euro.

Cum vă așteptați să fie un om care învață cartea între trei antrenamente pe zi și mai ia și nota 10?