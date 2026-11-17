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Cătălin Oprișan a decis să pună punct modestiei și să admită că există câțiva bărbați pe care îi invidiază pentru partenerele pe care le-au avut. Într-un interviu, jurnalistul a enumerat câteva „cazuri critice” de frumusețe care l-au lăsat impresionat, punând accent pe faptul că unii oameni sunt pur și simplu „avansați rău de tot” în viață.

Cel mai mare respect l-a rezervat domnului Fodor, pe care l-a plasat undeva sus, pe piedestal, în legătură cu Catrinel Menghia. Oprișan a făcut o paralelă amuzantă între realitatea lui și cea a acestor bărbați, amintindu-și cum, în timp ce unii erau alături de astfel de frumuseți, ceilalți „mâncau eugenii” și își antrenau imaginația uitându-se în catalogul Neckermann, unde chiar și un sutien era suficient pentru a-i face pe bărbați să înnebunească.

„Invidia” pentru cuplurile din showbiz și cinema

Lista celor care au avut parte de partnere memorabile nu s-a oprit aici. Cătălin Oprișan l-a menționat pe Dinu Maxer, făcând referire la momentul în care acesta a prezentat-o publicului pe Nicoleta Luciu. Jurnalistul a glumit spunând că un astfel de impact vizual mai văzuse doar în cazul Samanthei Fox, concluzionând că, în acest caz, scorul este „1-0 pentru el”.

De asemenea, a venit cu un compliment la adresa lui Aurelian Temișan, subliniind prestația acestuia în filmul „A doua cădere a Constantinopolului”. Oprișan a fost extrem de sincer când a declarat că Temișan a avut un „impact nimicitor”, fiind primul care a văzut-o pe Loredana Groza ușor dezbrăcată în cadrul producției. A adăugat, cu tactul său specific, că „așa se fac filmele” și că probabil au fost multe duble trase în acele scene.

Nu a uitat nici de Ștefan Bănică Jr., amintindu-și de perioada de după Revoluție și de relația acestuia cu Oana Sârbu în filmul „Liceenii”. Detaliul care i-a rămas în memorie a fost faptul că, la acea vreme, ea avea un poster cu Michael Jackson pe perete.

De la „Lumea Copiilor” la redacția de sport

Dincolo de glumele despre frumusețile țării, Cătălin Oprișan are o traiectorie profesională destul de densă în media românească. Legătura lui cu televiziunea a început încă din copilărie, fiind prezent în emisiunea „Lumea Copiilor” încă din anul 1981. Ulterior, a devenit o figură cunoscută pentru publicul matinal din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde și-a pus în valoare stilul de povestitor.

În ceea ce privește presa scrisă, debutul său a avut loc la începutul anilor ’90, lucrând pentru revista de adolescenți „Salut”. Mai târziu, s-a orientat spre jurnalismul sportiv, colaborând cu publicații de referință precum „Jurnalul Național” și „Gazeta Sporturilor”. Un punct culminant al carierei sale a fost anul 2000, când a ajuns redactor-șef la „Gazeta Sporturilor” la vârsta de 24 de ani, devenind cel mai tânăr redactor-șef al ziarului.

Interviul complet, moderat de Raluca Bădică, a fost programat pentru duminică, 15 noiembrie 2026, ora 18:00, pe YouTube, promițând o ediție plină de dezvăluiri și umor.