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Kate Lister, o scriitoare din Marea Britanie cu peste 200.000 de urmăritori pe TikTok, a petrecut câteva zile în București și a decis să povestească ce i-a întrecut așteptările.

Prima descoperire a fost legată de stațiile de tren și de metrou, unde a observat prezența multor tarabe cu cărți. De asemenea, a fost surprinsă de diferența de temperatură dintre exterior și interior în zilele friguroase.

Un alt detaliu care i-a atras atenția a fost faptul că există oameni care merg pe vagoanele de cale ferată. Deși a menționat că nu încurajează acest lucru pentru că este periculos, a recunoscut că i s-a părut amuzant.

Un alt lucru care a surprins-o a fost legat de traficul rutier. Kate Lister a fost uimită de numărul mare de mașini parcate pe trotuare, un gest care în Regatul Unit se sancționează cu amendă. Totuși, a găsit drăguț faptul că șoferii români lasă bilete cu numerele de telefon în parbriz pentru a fi sunați dacă blochează pe cineva.

„Își parchează mașinile pe trotuare! Primești amendă dacă faci asta în UK. Se înghesuie unii pe alții în timp ce parchează pe trotuare. Asta e drăguț - își lasă un bilet în parbriz cu numerele de telefon. Deci dacă vrei să ieși cu mașina, îi suni și vin să își mute mașinile. Mi s-a părut un gest drăguț”, a declarat scriitoarea.

Ultimul lucru care a surprins-o a fost legat de educație: faptul că un examen pentru tineri nu poate fi susținut în limba română în Marea Britanie, chiar dacă aceasta a ajuns a fi a doua cea mai vorbită limbă din acea țară, după engleză.