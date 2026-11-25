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Irina Fodor muncește enorm pentru proiectele Asia Express și Chefi la cuțite, petrecând zeci de ore pe zi pe platourile de filmare. Pentru a face față acestui ritm, prezentatoarea TV a ales să prioritizeze odihna și sănătatea, evitând ieșirile în oraș care i-ar putea afecta recuperarea.

„La ritmul pe care îl am, eu nu îmi permit să pierd nopți, altele decât cele pentru filmare. Nu îmi permit să merg pe la cluburi, pentru că mi-ar lua foarte mult să recuperez și trebuie să fiu în formă maximă în fiecare zi”, a declarat Irina Fodor. Aceasta a menționat că are mare grijă la alimentație, la orele de somn atunci când este acasă și recurge la vitamine pentru a avea energia necesară.

Prezentatoarea a subliniat faptul că munca la Chefi la cuțite nu înseamnă relaxare, ci implică tensiune, adrenalină și lucru contra cronometru.

Referitor la sezonul 18 al emisiunii culinare, care a debutat recent, Irina Fodor a recunoscut că, deși speră la fiecare început de sezon că lucrurile s-au liniștit, conflictele dintre jurați persistă. Vedeta TV a adăugat că „la un momen t dat, din nimic, se aprinde flacăra”, confirmând că momentele tensionate nu vor lipsi nici din acest sezon.

Sincer, cine mai are timp de cluburi când filmezi zeci de ore pe zi? Noi respectăm disciplina, dar sperăm că „flacăra” de la Chefi să ne delecteze pe ecran, nu doar pe platou.