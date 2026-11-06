Ilona Brezoianu despre „războiul” cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz”

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Ilona Brezoianu a ales să pună punct speculațiilor și să explice ce s-a întâmplat cu adevărat în conflictul cu Andreea Bălan. Actrița a fost surprinsă de antipatia bruscă a solistei, mai ales că, potrivit declarațiilor ei, între cele două nu existase nicio tensiune în trecut. Totul a devenit public atunci când, Cătălin Măruță a întrebat-o pe Andreea Bălan despre cine i se pare cea mai antipatică persoană din showbizul românesc, iar răspunsul a fost prompt: Ilona Brezoianu.

Drama locului de la masa juriului

Sursa conflictului pare a fi fost schimbarea de la masa juriului în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”. Andreea Bălan a părăsit șcaunelul, iar producătorii au decis să o înlocuiască. Ilona Brezoianu a fost cea care a preluat acest rol, evaluând concurenții din perspectiva actoriei. Această modificare a generat, se pare, o nemulțumire serioasă din partea cântăreței, care a considerat că actrița i-a luat locul.

Ilona a lămurit însă faptul că procesul de selecție nu a fost unul subiectiv sau rapid. Ea a precizat că producătorii au organizat un casting riguros pentru a găsi noul membru al juriului, iar ea a fost considerată cea mai potrivită persoană pentru acel post. Mai mult, actrița a subliniat un detaliu important: cele două nu își făceau competiție pe același teren profesional. În timp ce Andreea Bălan se ocupa de partea de coregrafie și dans, Ilona se concentra exclusiv pe partea de actorie. Deși recunoaște că se descurcă și ea cu un dans, rolul ei a fost strict definit de expertiza în actorie, ramură pe care susține că o cunoaște bine, concurs pe care îl câștigase o dată și o dată l-a pierdut, dar a ajuns în finală.

Povestea cu pălăria și „anihilarea” din showbiz

În cadrul discuției cu Cătălin Măruță, Ilona a descris experiența aceasta cu multă ironie și umor, folosind termenul de „anihilată” pentru a descrie impactul atacurilor solistei. Actrița a fost profund afectată de faptul că Andreea Bălan a vorbit urât despre ea, fără a avea un motiv real. Unul dintre cele mai bizare momente ale conflictului a fost referirea la un accesoriu vestimentar care nu a existat niciodată.

Ilona a dezvăluit că solista a ajuns să o jignească spunând că actrița poartă „o pălărie mai mare decât trebuie”. Reacția Ilonei a fost una de totală perplexitate, deoarece ea nici măcar nu a purtat pălărie. Această detaie a subliniat, pentru ea, absurdul situației și faptul că a fost victima unei critici fără fundament. Actrița a simțit că nu este corect să fie atacată în așa fel, mai ales că nu s-a aștepta la un astfel de „meci” în care ea a fost singura care a „luat” loviturile, fără să aibă o oportunitate de dialog prealabil.

În ceea ce privește metafora pălăriei, Ilona a replicat ironic că, dacă tot vorbim de pălării, a ei este „în altă zonă”, cea a actoriei, unde se simte sigură și competentă. Ea consideră că, indiferent cine ar fi fost persoana selectată prin casting pentru a ocupa locul de jurat, probabil criticile tot ar fi fost vorba despre o pălărie prea mare, sugerând că problema nu a fost persoana, ci faptul că cineva a preluat acea poziție.

O nouă etapă în viața actriței

În prezent, Ilona Brezoianu traversează o perioadă marcată de schimbări majore și fericire personală. Actrița a devenit mamă, iar prioritatea ei principală a devenit creșterea copilului. Totuși, acest nou rol de mamă nu a însemnat abandonul carierei, deoarece aceasta încearcă să își gestioneze proiectele profesionale în paralel cu responsabilitățile familiale. De altfel, ea menționează că experiența de a fi mamă a adus cu sine și o doză mai mare de responsabilitate în viața sa de zi cu zi.

Nu s-a întâmplat ca cele două să aibă conflicte anterioare, ceea ce face ca acest scandal să fie și mai neînțeles pentru Ilona. După tot ce s-a întâmplat, actrița a ales să aducă aceste lămuriri pentru ca publicul să înțeleagă că nu a „furat” locul nimănui, ci a trecut printr-un proces oficial de casting și a fost selectată pentru competențele sale profesionale în domeniul actoriei.

Credeți că s-a mers prea departe cu critica asta a unei pălării inexistente sau e doar „spiritul” showbiz-ului românesc?